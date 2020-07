Redes móviles son cruciales en todas las etapas de mitigación ante desastres naturales.

La utilización de servicios móviles mejora significativamente todo el proceso que pueden llevar adelante las autoridades de un país para la mitigación de desastres. Por ese motivo es necesario que la industria y las administraciones de los países tomen las medidas adecuadas para mantener activas las redes ante cualquier catástrofe natural.

BUENOS AIRES, 13 de julio de 2020 – Los servicios móviles cumplen un rol crucial al momento de advertir, rescatar y salvar vidas durante los desastres naturales. Por ese motivo, se vuelve indispensable que las autoridades de la región realicen trabajos conjuntos con la industria al momento de planificar el desarrollo de las redes de telecomunicaciones previendo estas catástrofes, según lo explica el reciente white paper “TIC para mitigación de desastres en América Latina” publicado por 5G Americas.

Los servicios móviles pueden ser de gran utilidad en todo el proceso de mitigación de catástrofes. Tecnologías como LTE o 5G permiten recolectar e interconectar sensores para medir variaciones climáticas y sísmicas, para luego generar alertas de estos desastres. Esta información es vital para crear los Sistemas de Alertas Tempranas, que pueden informar por medio de tecnologías móviles a los habitantes afectados.

También se utilizan los servicios móviles en diferentes trabajos de ubicación y planificación de los rescatistas, así como también son una solución efectiva al momento de brindar ayuda a los ciudadanos más afectados por estos eventos catastróficos.

“Los desastres naturales son eventos que ocurren con frecuencia en América Latina y el Caribe. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se trata de la segunda región en el mundo más propensa a este tipo de catástrofes. Por ese motivo, es recomendable que exista una planificación al momento de desplegar las redes que posibilite que estas se mantengan activas durante estos eventos, para que permitan aprovechar todo su potencial. Mantener los servicios de banda ancha móvil activos puede generar un importante aporte en lo que refiere a la atención primaria y el rescate de ciudadanos ante un desastre.” explicó José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

El reporte aecomienda que la infraestructura de telecomunicaciones sea redundante, además de que se ubique en las zonas estadísticamente menos afectadas por catástrofes anteriores, o en zonas de fácil acceso para ser reparadas. Es también importante que existan planes de contingencia para reactivar de forma eficiente estas redes ante cualquier eventualidad que pueda suceder.