Redes privadas inalámbricas ofrecen beneficios y opciones para empresas

BELLEVUE, Washington ,2021 – Al tiempo que las empresas modernas se vuelven cada vez más distribuidas y autónomas, las redes inalámbricas asumen un rol central proveyéndoles mayor ancho de banda, espectro y confiabilidad. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE en las Américas, anunció hoy la publicación del trabajo “Private and Enterprise Networks” (Redes privadas y empresariales), que detalla diversos modelos operativos, arquitecturas de red, herramientas, oportunidades y desafíos que enfrentan los operadores y empresas al desplegar redes privadas.

La transformación digital abarca industrias completas, lo que hace que empresas y verticales exijan comunicaciones cada vez más confiables y previsibles entre centros de operaciones potencialmente muy distribuidos. Las aplicaciones empresariales están aumentando su rigurosidad y precisión en términos de los requisitos de espectro, ancho de banda, y control detallado de aplicaciones y contenedores, independientemente de las tecnologías de acceso o modelos operativos.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La planificación de redes privadas y empresariales toma en cuenta muchos factores, como la gestión de identidad, la autenticación, la integración, la autorización y la definición de políticas, además de integrarse de manera eficiente a una red de TI empresarial existente”.

Según 5G Americas, las redes privadas empresariales del futuro bien podrían ser una red híbrida que combine tanto los accesos y modelos operativos de tipo Third Generation Partnership Project (3GPP) como los que no son 3GPP. Las tecnologías 3GPP sumarán espectro nuevo y acceso radioeléctrico determinista, pero las empresas probablemente incorporarán tanto elementos 3GPP como no 3GPP en redes administradas ya sea por la empresa, por el operador de red móvil, o como redes independientes que funcionan en paralelo.

“Private and Enterprise Networks” fue desarrollado y redactado por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas liderado por expertos en ingeniería de redes de Cisco e Intel. Incluye los siguientes temas:Identifica diversos modelos operativos y arquitecturas de red

Aborda las opciones de modelos operativos que existen para los operadores privados o empresariales

Explora las herramientas disponibles para acelerar el despliegue de redes privadas que satisfagan las necesidades empresariales particulares

Por su parte, Michael Recchione, Ingeniero Principal – CTO de Movilidad de Cisco y líder conjunto de proyecto en la elaboración del white paper, aseguró: “Definitivamente, no existe una solución única cuando se trata de satisfacer las necesidades muy específicas de una empresa u operador de red privado en particular. Hay muchas alternativas de modelos, herramientas y arquitecturas que pueden combinarse para una colaboración dinámica exitosa.”

Rajesh Kalathil, Gerente de Producto y Planificador Estratégico en Intel Data Platforms Group y co-líder del proyecto, añadió: “Estas redes privadas son importantes para reunir los requisitos de negocios crecientes y diversos de una variedad de industrias. Afortunadamente, los avances de la comunidad de código abierto junto con nuestros diseños de referencia resuelven complejidades y dan soporte a las empresas en el logro de plazos de lanzamiento al mercado más veloces.”

Para descargar el white paper gratuito, visite: https://www.5gamericas.org/private-and-enterprise-networks/

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware y WOM.

