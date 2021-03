El Redmi Note 10 Pro es el tope de gama de la serie, con una pantalla de 6,67″ y una frecuencia de actualización de 120Hz, cuatro cámaras traseras con un sensor principal de 108 Mpx, carga rápida a 33W para la batería de 5.020mAh y procesador Snapdragon 732G de Qualcomm Tres versiones disponibles: 6 / 64GB, 6 / 128GB y 8 / 128GB.

Pantalla: Super AMOLED de 6.67″ FHD+, frecuencia de actualización a 120Hz, muestreo de hasta 240Hz, brillo máximo 1200 nits, contraste 4.500.000: 1, Corning Gorilla Glass 5, gama de colores DCI-P3 100%, HDR10, modo de lectura 3.0, Pantalla Sunlight 2.0, Certificación SGS Eye Care Display.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 732G. Memoria: – 6/8 GB en RAM LPDDR4x – 64/128 GB interna UFS 2.2 ampliable Doble SIM: sí, 3 ranuras (2x SIM, 1x microSD).

Conectividad: 4G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, conector de 3,5 mm, IR, GPS, Glonass, Beidou. Sensor de huellas dactilares: arco lateral.

Cámaras: – Frontal: 16 Mpx, 1.0um píxeles, f / 2.45. – Traseras: * 108 Mpx principal Samsung HM2, sensor 1 / 1,52″, f / 1,9, Super Pixel 2,1um 9 en 1. * Ultra gran angular de 8 Mpx, FOV 118°, f / 2.2. * Macro de 5 Mpx, teleobjetivo 2x, AF, f / 2.4. * 2 Mpx de profundidad, f / 2.4 * ISO nativo dual, modo nocturno 2.0 con algoritmo RAW de fotogramas múltiples, Time-lapse Pro y Telemacro, Photo Clone, Video Clone, Dual Video, Long Exposure.

Sistema Operativo: MIUI 12 basado en Android 11.

Batería: 5.020mAh con carga rápida de 33W.

Audio: certificado de alta resolución, 2 altavoces.

Certificación: IP53.

Dimensiones y peso: – 164×76,5×8,1mm – 193 gramos

Colores: gris ónix, azul glaciar, bronce degradado.

Precios: 6/64 GB: 279 dólares 6/128 GB: 299 dólares 8/128 GB: 329 dólares

Redmi Note 10 Pro, Características y Precio was last modified: by

Temas relacionados:

En : Móviles