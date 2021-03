RedMoon se lanza a la conquista de Latinoamérica como con su tema “Cuando Lo Mueves Así”

El artista español RedMoon se lanza a la internacionalización con su sencillo “Cuando Lo Mueves Así”. Esta canción pertenece al álbum “Los Que Están Muy Claros” del artista colombiano Papo El Maxx, bajo la producción de Klazz Music y el sello discográfico Dilo Records. Con esta canción el cantante español continúa consolidándose dentro de la industria, tras colaborar con artistas de gran renombre como son El Fother, leyenda viva de República Dominicana y Con Galante “El Emperador”.

El single supera el medio millón de visitas y no ha dejado de sonar en toda Latinoamérica. Un trap que fusiona estilos y artistas de diferentes partes del mundo (Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y España) no podía ser para menos.

El artista valenciano ya venía despuntado con la nominación como “Mejor Artista Revelación de Música Urbana 2020” en diferentes galas de premios musicales como son los Premios Talento Latino, Latinos Show Awards celebrados en Miami y los Urban World de España. Desde que estrenó su canción “Bien Suelta” junto a J. Piqueras el valenciano no ha dejado de sorprendernos y con esta última colaboración Internacional continúa consolidando su carrera.

Actualmente, RedMoon se encuentra trabajando con su actual sello discográfico Dilo Records en sus más recientes proyectos para dar un giro a la música con su género urbano y esa esencia al ‘trap’ que tanto lo identifica.

Recordemos que al joven cantante se le reconoce por su faceta de compositor y productor musical en numerosos programas de televisión de alta sintonía como ‘Me Quedo Contigo’ y ‘Factor X’, por nombrar algunos.

