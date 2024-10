Gobierno de Venezuela, emite nuevas reglas para ingreso de sus ciudadanos con pasaporte vencido al país

El gobierno de Venezuela ha implementado nuevas restricciones para la entrada de venezolanos por vía aérea que tienen pasaportes vencidos. Según las últimas informaciones, los venezolanos que intenten ingresar al país con un pasaporte vencido no podrán embarcarse en los vuelos. En su lugar, deberán solicitar un «Documento de Viaje» (salvoconducto) en las embajadas y consulados venezolanos .

Además, se ha confirmado que no se permitirá el embarque a aquellos que presenten únicamente su cédula de identidad, incluso si esta está vigente, si su pasaporte está vencido.

Estas medidas son de aplicación inmediata y han sido comunicadas a las aerolíneas que operan en el país.Es importante que los viajeros se aseguren de tener su pasaporte vigente al momento de viajar, ya que esta es una condición necesaria para poder ingresar a Venezuela.

Venezolanos que podrán ingresar al país con pasaporte vencido

Los pasajeros venezolanos con doble nacionalidad podrán ingresar al país con el pasaporte venezolano vencido, sin tener que tramitar un salvoconducto, de acuerdo con la nueva medida de las autoridades.

Este es un cambio importante en la normativa inicial, pues en un principio las autoridades del Saime y el Inac señalaron que los venezolanos con doble nacionalidad que necesitaban viajar a su país debían hacerlo con el pasaporte vigente o, en su defecto, con el vencido y un salvoconducto, que ahora será verificado.

Los pasajeros con residencia legal en otros países también podrán ingresar a Venezuela con el pasaporte vencido sin salvoconducto. Además, se mantiene vigente el Convenio Mercosur que permite viajar a los países miembros solo con cédula.

Sin embargo, este caso solo aplica en vuelos directos y sin escala desde países miembros. En la actualidad, para Venezuela solo están disponibles los vuelos procedentes de Bolivia.

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el 30 de julio el cierre de los consulados en Argentina y Uruguay, dos países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).

¿Quiénes necesitan un salvoconducto para ingresar a Venezuela?

Los venezolanos con el pasaporte vencido que están obligados a presentar un salvoconducto para subir a bordo de un avión y viajar a su país son aquellos pasajeros sin residencia legal en otro país.

El documento de viaje o salvoconducto permite realizar una escala en un aeropuerto, permaneciendo en la zona de tránsito en otro país, no superior a cinco horas, sin pasar por los controles de migración. “Esto debido a que solo autoriza volar al destino final, Venezuela”.

Este salvoconducto debe ser tramitado ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrado en la aerolínea antes del viaje. Su validez suele ser limitada a un solo viaje.

El mandatario nacional aclaró que a partir del día lunes 14 de octubre de 2024 comenzará a funcionar un link a través del cual serán atendidos solo los ciudadanos que se encuentren en países donde no se cuente con representación consular, y allí podrán tramitar de manera digital su salvoconducto o documento de viaje.

“Este documento tramitado por esta vía estará exento del pago de aranceles y se enviará vía mail al solicitante. El procedimiento y demás detalles serán informados vía comunicado procedente de Cancillería en los próximos días”, dice el comunicado.

En cuanto a los países que cuentan con representación consular, seguirán atendiendo a los venezolanos que se encuentren en ellos, emitiendo los respectivos salvoconductos de manera presencial en sus oficinas y bajo los procedimientos que ya venían aplicando.

En este caso sí procede el pago de aranceles consulares por este trámite, lo que tiene un costo aproximado de 60 dólares.

“Existe la posibilidad de tramitar emergencias de manera directa a través de Cancillería, las mismas deben estar debidamente documentadas y obedecen de manera específica a temas de salud o a pasajeros varados en el aeropuerto. Cancillería coordinará las solicitudes de emergencia”, indicaron.

El gobierno puso a disposición de los venezolanos el correo electrónico documentodeviaje.digital.orc@gmail.com para aclarar dudas y exponer los casos particulares de quienes así lo requieran.

