Regresa en grande La Sonora Matancera con respaldo de JN Music Group

Miami FL, 28 de mayo 2021.- (@MinayaPR) El prestigioso sello latino de la música JN MUSIC GROUP, liderado por sus hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, traen el renacer de La Sonora Matancera, a solo 3 años de cumplir 100 años de su fundación para invadir el mundo con buena música, actualizados músicos y cantantes, y la grabación de todos sus éxitos con nuevos arreglos y masterización actual, ya que hay Sonora para muchos años mas.

Por tal motivo de esta nueva adquisición de marca musical, presentan un álbum con 15 canciones de la Sonora Matancera directo desde Nueva York con una delicada selección de temas y cantantes disponibles mundialmente a partir del día de hoy bajo el título «La Sonora Matancera Para El Mundo desde New York».

Para Juan y Nelson es «un gran logro obtenido como empresa el haber obtenido esta gran marca, ya que, le daremos continuidad a esta gran institución musical y nos estamos preparando desde ya para la celebración de un siglo musical de La Sonora Matancera».

Historia

La Sonora Matancera es un conjunto de música cubana fundado en la década de 1920 en la ciudad de Matanzas, un 12 de enero de 1924, bajo la iniciativa de Valentín Cané y precisamente en su casa se formó el conjunto bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición de un partido político local del mismo nombre que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines.

En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas ya que era el momento del auge del «Son», y para esto se requerían de cuatro guitarras acústicas. Su organización fundacional en ese entonces era de la siguiente manera:

Valentín Cané: tres

Pablo Vázquez Gobín «Bubú»: contrabajo

Eugenio Pérez: cantante

Manuel Sánchez «Jimagua»: timbalitos

Ismael Goberna: trompeta

Domingo Medina: primera guitarra

José Manuel Valera: segunda guitarra

Julio Gobín: tercera guitarra

Juan Bautista Llopis: cuarta guitarra.

En 1935 la agrupación adopta el nombre de La Sonora Matancera, siendo los años entre 1947 y 1959 considerados la época de oro de la Sonora Matancera.

La sonoridad inimitable del conjunto individualizó a sus integrantes: la voz de Caíto, las trompetas de Pedro Knight y Calixto Leicea, el timbalito de «Manteca«, el piano de Lino Frías y los cantantes que lo han acompañado, todos de primera línea en la música tropical de América, entre los que se encuentran Celia Cruz, Bienvenido Granda, Celio González, Nelson Pinedo y Willy Rodríguez.

Al igual que los importantes solistas que con él cantaron: Daniel Santos, Toña La Negra, Miguelito Valdés, Vicentico Valdés, Víctor Piñeros, Alberto Beltrán y Leo Marini.

Su universalidad para interpretar la música cubana va desde el guaguancó hasta la guaracha swing, el be bop, la canción jíbara, el merecumbé y la cumbia.

La Sonora Matancera es un ejemplo de organización y superación en la música popular. Cantar, más que un oficio es una virtud, un don, un misterioso don de algunos seres humanos que no todos poseen.

Nadie aprende a cantar en un conservatorio, aunque el conservatorio contribuye a aumentar las posibilidades técnicas de aquellos que nacieron para el canto. Y en el caso particular de La Sonora Matancera es un don recibido por las grandes musas de lo popular existentes en Cuba, país que ha dado a estos extraordinarios músicos que llevan consigo la experiencia y la exquisitez.

La Sonora Matancera es el más popular de los conjuntos musicales de América, que ha fructificado durante 97 años de labor artística, dando como resultado la creación de un estilo propio en la interpretación de la música popular cubana (guaracha, mambo, son, guajira, etc.).

Todos los arreglos musicales de la Matancera son realizados para el estilo individual de cada cantante. El contrapunto de los trompetistas (Leicea y Knight), los melódicos solos del pianista Lino frías y las partes de percusión, han dado como resultado la extraordinaria combinación del cantante y el conjunto.

