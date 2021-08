Reguetoneros en el exilio rinden tributo a inmigrantes con el estreno del sencillo “Quiero volver a mi tierra”

San Juan, Puerto Rico (30 de septiembre de 2021) – Los cantantes urbanos Valeria Vanila, Sam J y Becker Brian estrenaron el sencillo “Quiero volver a mi tierra”, en el que reflejan la nostalgia que sienten al estar lejos de su natal Venezuela.

Los tres vocalistas hacen parte del los más de 5.6 millones de venezolanos que han tenido que emigrar debido a la crisis económica y social en dicho país. Valeria Vanila y Becker Brian están radicados en Colombia, mientras Sam J reside en Argentina.

Este es el primer corte promocional del disco “Los elegidos de Venezuela”, que reúne a varios artistas de la república suramericana. El álbum fue producido bajo el sello Welldone Music, del reguetonero Jowell, quien en febrero presentó a este trío en la producción “The Elements”.

“Esta canción es un homenaje para todos los hermanos venezolanos que han tenido que abandonar su tierra, y hasta sus familias para labrarse un mejor futuro. Es nuestro gesto de solidaridad con ellos y con todos los latinoamericanos que han tenido que emigrar, y nuestra manera de decirles que no los abandonamos, que los pensamos y podemos sentir su dolor y tristeza al tener que dejarlo todo para recomenzar y luchar por una mejor calidad de vida en un país ajeno. Estas letras también están dedicadas a quienes se quedan porque no tienen otra opción. Con este tema, les enviamos mucha fuerza”, expresó Kevin Bonilla, autor de la letra.

En la composición colaboraron también Sam J, Baico, Becker Brian. Este último estuvo a cargo de la pista.

“Hicimos está canción en 2009, pero creo tanto en ella que quise rehacerla en las voces de estos tres cantantes, quienes conocen en carne propia lo que es hacerse una vida lejos de su país”, abundo Bonilla.

El video, que está disponible desde hoy en YouTube, fue filmado en Colombia y Argentina, y presenta a los tres cantantes en escenarios y situaciones que reflejan los sacrificios que viven los inmigrantes al probar suerte lejos de su casa, y como para ser exitosos, la mayoría de las veces, tienen que empezar desde abajo.

El sencillo ya está en todas las plataformas digitales.

Sobre los vocalistas:

Valeria Vanila – Desde pequeña se interesó por el canto y el baile. Estudió derecho en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo, Venezuela. Luego de integrar una agrupación femenina por tres años, incursionó como solista en el género urbano. En 2017, se mudó a Colombia en busca de oportunidades en la industria musical, y desde entonces reside en ese país.

Becker Brian – Su pasión por la música fue fomentada por sus padres; su madre le enseñó a bailar salsa, merengue, bachata y géneros urbanos, y su padre es instrumentista. Desde pequeño participó en concursos de talento que lo ayudaron a desarrollarse como cantante. Actualmente, trabaja en desarrollar su carrera musical.

Sam J Nació – Reside en Argentina. Integró desde joven varias bandas de su ciudad. Se lanzó como solista en 2018, cuando estrenó su primer sencillo “Tu Perdón”. El año pasado, estrenó su primer álbum de estudio, titulado “International”. Se considera un artista que no tiene bandera y que puede adaptarse a cualquier cultura musical.

