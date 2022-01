Regulación de las criptomonedas: sin preocupaciones para los usuarios de BTC y ETH

Recientemente, el gobierno de India emitió una notificación sobre la introducción de un nuevo proyecto de ley para regular las criptomonedas en el país. El gobierno lo presentará en la sesión de invierno del Parlamento. Se ha dejado claro que el nombre del proyecto de ley será Proyecto de Ley Oficial de Regulación de las Criptomonedas 2021. Este proyecto de ley puede imponer restricciones completas sobre el uso de criptomonedas privadas en las fronteras geográficas del país, y ha creado una considerable cantidad de preocupación entre los inversores. Hay un motivo de preocupación para los inversores en criptomonedas porque si las monedas digitales están prohibidas en el país, no podrán aprovechar la oportunidad de obtener grandes beneficios. Por lo tanto, el momento de la criptomoneda sigue siendo clave para los inversores.

Sin embargo, la notificación también brindó un breve detalle sobre el proyecto de ley del gobierno en la sesión de invierno. Dice que debido a las preocupaciones del Banco de la Reserva de la India, India va a traer un nuevo proyecto de ley al Parlamento que va a controlar las monedas digitales. Además, el gobierno toma esta iniciativa para iniciar el lanzamiento de su moneda digital oficial. Por tanto, la moneda digital que va a traer el país en la sesión de invierno será controlada y emitida por el Banco de Reserva de India. El proyecto de ley está a punto de prohibir el movimiento y el uso de criptomonedas privadas en todo el país. Tiene algunas expectativas, ya que no puede descuidar por completo la increíble tecnología subyacente. Por lo tanto, algunas criptomonedas tienen la posibilidad de permanecer fuera de la prohibición.

Diferencia entre las monedas privadas y públicas

Según las perspectivas de diferentes organizaciones, la moneda que no es emitida por el gobierno y no regulada por el gobierno se llama criptomoneda privada. En 2009, el Ministerio de Finanzas de India propuso que la regulación de las criptomonedas es esencial y que es necesaria alguna acción específica para controlar la moneda virtual. También recomendó que las criptomonedas privadas tengan algo a través de lo cual el gobierno pueda regularlas. Sin embargo, el ministerio también dijo que cualquier cosa no controlada por el gobierno es una criptomoneda privada, por lo que debería prohibirse en India.

Según bitcoin apps, las criptomonedas privadas que el gobierno no controla tienen un mayor potencial de inconsistencia. Además, los precios de las criptomonedas privadas fluctúan debido a la demanda y las cuatro ofertas en el mercado y, por lo tanto, tienen un alto grado de volatilidad e incertidumbre. Además, puede reemplazar la moneda fiduciaria en el mercado de inversiones y, por lo tanto, puede representar una grave amenaza para el sistema financiero de cualquier país del mundo. En una entrevista, el experto en tecnología Sharat Chandra dijo que las monedas digitales que emiten los bonos soberanos respaldarían al gobierno central del país. Por tanto, también pueden considerarse criptomonedas públicas. Aparte de esto, agregó que la moneda digital que no está respaldada por el apoyo del gobierno o los bonos soberanos propiedad del gobierno debe clasificarse en monedas privadas.

Sin embargo, a pesar de que todo el país está bajo el impacto de las nuevas regulaciones del gobierno, hay posibilidades de que algunas criptomonedas importantes no estén bajo las regulaciones del gobierno, si las transacciones que se inician a través de bloques en la tecnología son rastreables utilizando el libro mayor público. Podemos tomar un ejemplo de un Bitcoin que se mueve en el público y, por lo tanto, sus transacciones pueden ser rastreables. El gobierno no ve ninguna amenaza potencial porque aún puede registrar transacciones de Bitcoin. Pero las otras criptomonedas que son privadas y están reguladas por empresas privadas pueden ser un problema grave para algunas naciones desarrolladas.

¿Qué deben hacer los inversores?

La pregunta principal aquí es sobre los inversores. ¿Deberían reaccionar a las regulaciones del gobierno o no? La respuesta a esto es que no hay una comprensión clara de lo que sucederá después de que se impongan las regulaciones. Por lo tanto, los inversionistas no deben oponerse por completo a las reglas y regulaciones que el gobierno está a punto de imponer. Si Bitcoin y Ethereum no pertenecen a las criptomonedas privadas, los grandes inversores están en riesgo.

En: Economía