Regulaciones Para El Uso De Criptomonedas En Reunión Del G20.

Cuando de regulaciones se trata todos los inversionistas suelen entrar en un estado de ansiedad puesto que se conoce que cada vez que se toca este tema el impacto sobre el precio de las monedas digitales es inminente. Para más detalles haz clic en este enlace: https://bitcoinsprime.co/

Desde hace cuatro años se han comenzado a discutir temas relacionados con las criptomonedas en las reuniones anuales de los ministros de finanzas de los países en específico del G20.

En la agenda de estos encuentros ha sido relevante el hecho de regular en conjunto con los bancos centrales estas criptodivisas debido a que temen el uso inadecuado de las mismas considerando el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Puede que parezcan ejemplos bastante extremos, pero, también resaltan el hecho de que estos instrumentos financieros digitales no estan sujetos a ningún tipo de supervisión y mucho menos a retenciones fiscales, algo que en cierta medida incomoda ya que representa dinero que ingresa sin ser aprovechado por el Estado.

Se avecina un marco regulatorio global cripto

Los recientes movimientos en el mercado financiero digital han dejado al descubierto el nivel de volatilidad de las criptomonedas lo que según el Consejo de Estabilidad Financiera (FBS) asume riesgos significativos para los inversionistas y usuarios en general.

Ante estas presunciones se crea una propuesta de proyecto de regulación y supervisión de los activos digitales o como ellos suelen denominarlos sin respaldo y de las monedas estables.

Este marco regulatorio se asume debe estar creado en base a los riesgos que envuelven al mercado financiero digital, considerando los aportes que estas criptodivisas han ofrecido al mundo de las finanzas así como de la tecnología de blockchain que pudiera ser una herramienta interesante para ser usada por los bancos centrales.

En el mes de Febrero el FBS presento una evaluación de los riesgos que representan las inversiones cripto donde hacen mención al avance que ha tenido este mercado en cuanto a la adopción como estrategia para generar ingresos y cuyos usuarios han incrementado masivamente.

A su vez reconocen que las actividades realizadas a través de estos instrumentos se pueden comparar y compenetrar con las realizadas por las entidades financieras tradicionales solo que cumpliendo el principio de igualdad de actividad, riesgos y regulaciones.

Aspectos sujetos a evaluación en futura regulación

Existen un conjunto de ideas bastante interesantes para los gobiernos y los representantes de las finanzas de los mismos, uno de los principales aspectos es hacer cumplir las normas y leyes por parte de las empresas que se crean con el fin de funcionar como operadores de intercambio de este tipo de activos digitales.

Por otra parte el análisis a profundidad del uso como medio de pago de las monedas estables y su impacto en la economía mundial.

En último lugar, pero, no menos importante se encuentra la utilización de las criptodivisas por parte de las entidades con la finalidad de diversificar no solo su cartera de clientes sino también de productos, garantizando oportunidades para todos los sectores, sin dejar de un lado lo que representan las finanzas descentralizadas.

Posiblemente estamos ante uno delos panoramas más complejos en lo que va de año para las criptomonedas en consecuencia que su valoración ha creado un ambiente de inversión lleno de riesgos, mas muchos son los que estan aprovechando esta situación para potenciar sus inversiones y esperar un cambio de tendencia.

Se espera para el mes de Octubre se den a conocer oficialmente los contenidos a considerar el futuro proyecto regulatorio de las criptodivisas y solo quedara esperar el efecto que esto producirá y los beneficios o complicaciones que podría generar.

Regulación de los mercados de criptoactivos

A nivel mundial existen diversos países que han adoptado las monedas digitales como medio de pago y en algunos donde se consideran las mismas monedas de curso legal, pero, para llegar a este punto han creado y discutido durante un tiempo los instrumentos legales que hoy en día utilizan para legalizar el uso y adopción de estos instrumentos financieros.

Con esta propuesta de regulación del mercado de criptoacivos se pretende unificar criterios que beneficien a todos los países por igual así como un marco regulatorio que sirva para cualquier nación, donde pueda servir de base legal para cualquier transacción criptográfica.

En pocas palabras evaluaran el impacto y las acciones multilaterales que sean necesarias aplicar para que su aplicación global.

Conclusión

Las criptomonedas desde que se crearon han sido esa pieza que no encaja para los gobiernos y entidades financieras tradicionales, puesto representa una forma de ejecutar transacciones sin la intervención de los mismos como entes regulatorios y controladores.

Para muchos inversionistas pudiera ser esta característica la de mayor atractivo, donde muchos refugian sus ahorros y operan de forma libre sin dar explicación a los entes de control y fiscalización de cada país. Los datos más relevantes de Bitcoin y las monedas digitales los encuentras en Bitcoin-Prime trading system.