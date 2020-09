Rehabilitados consultorios populares San Trino y La Paz de Barrio Adentro I en Maracaibo

Por María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información.

La entrega de los Consultorios Médicos Populares (CMP) La Paz en Cecilio Acosta, y San Trino en Cristo de Aranza, este miércoles 23 de septiembre, suman un total de 10 módulos de la red Barrio Adentro I completamente recuperados en lo que va del mes por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Durante la reinauguración de estos espacios, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, señaló que la labor se cumple siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, que incluyen recuperar toda la red de salud del sistema Barrio Adentro.

Como parte del rescate de las funciones de la Misión Barrio Adentro, el alcalde anunció que llegarán especialistas médicos desde Cuba, para incorporarse a la red de salud y atender a los maracaiberos casa a casa.

En los CMP La Paz y San Trino se rehabilitaron los consultorios, salas de espera, recepción, baños y cuartos de descanso, así como las áreas externas. Se instalaron 5 equipos de climatización, se entregaron equipos de línea blanca y se instalaron hidrobombas para el suministro de agua potable, así como la construcción de una caminería de concreto en el CMP La Paz.

En el CMP San Trino, Casanova estuvo acompañado por la directora general de Infraestructura, Alba Canquis, y la directora del Servicio Autónomo Municipal de Salud, Lismar Rojas; junto con el enlace de la parroquia Cristo de Aranza, Julio Rincón, y el candidato suplente a diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 7, José Fleire. En el CMP La Paz, también estuvo presente Mariel Benítez, responsable de la parroquia Cecilio Acosta.

El municipio Maracaibo cuenta con 470 CMP, de los cuales 60 que serán atendidos durante esta segunda fase de la rehabilitación total del sistema de salud municipal. Casanova agregó que la meta es que para diciembre de 2020 se hayan atendido todos los módulos.

El candidato José Fleire calificó la recuperación y embellecimiento de los módulos del sistema de salud Barrio Adentro como una hermosa labor y recalcó que es el poder popular, como expresión del pueblo, el primero en garantizar que los espacios recuperados perduren en el tiempo, con el cuidado y amor necesarios para la atención del pueblo.

