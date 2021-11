Reino Unido aprueba el uso del Molnupiravir de Merck, primer tratamiento efectivo contra el covid

Un retroviral desarrollado para combatir el COVID-19 luego que el paciente se infecta, siendo este el primero en su clase aprobado para uso en humanos de forma masiva

La Agencia Reguladora de Medicamentos (MHRA, por sus siglas en inglés) consideró en un comunicado que el medicamento es «seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un covid de suave a moderado que sufren un riesgo extra».

El ministro británico de Sanidad, Sayid Javid, destacó en una intervención en redes sociales que se trata de un «día histórico» para el Reino Unido, al convertirse en «el primer país en el mundo que aprueba un antiviral para el covid que se puede llevar a casa».

Este fármaco está recomendado, por ejemplo, para personas obesas, mayores de 60 años y pacientes con diabetes o con problemas cardíacos.

La MHRA indicó que el medicamento debería ser suministrado inmediatamente después de dar positivo por covid o dentro de los cinco días de la confirmación de la infección.

Método de aplicación o posología.

La recomendación de los reguladores es que la pastilla, desarrollada en un principio para tratar la gripe, sea tomada por estas personas vulnerables dos veces al día.

Molnupiravir fue desarrollada por las compañías farmacéuticas estadounidenses Merck y Ridgeback Biotherapeutic, y se trata del primer medicamento para el tratamiento del covid que puede ser tomado en forma de pastilla en vez de una inyección.

El fármaco ataca una enzima que el virus utiliza para hacer copias de sí mismo, por lo que se previene su multiplicación y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad.

