Ingredientes de la Lasaña vegetariana con calabacines

Para la salsa

3 tomates

½ ramo de ajo porro

5 hojas de albahaca

1 puñado de cilantro

Para la salsa pesto

1 taza de espinaca tierna

1 taza de albahaca fresca

1 taza de cilantro

un poco de pan rallado

1 diente de ajo

Para el «queso»

1 calabacin larga

2 cucharadas de semillas de auyama ( opcional)

1 diente de ajo

Otros

2 calabacines grandes cortadas en láminas delgadas

2 tomates cortados en rodajas

Preparación.

Para la salsa de tomate

1. MUELE todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una mezcla.

Para la capa de la salsa pesto

1. MEZCLA todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener la consistencia deseada.

Para el «queso»

1. MUELE en la licuadora todos los ingredientes hasta obtener la consistencia cremosa.

Montaje:

1. COLOCA en un refractario una capa de los calabacines cortados en láminas, seguida de las rebanadas de tomate. Agrega un poco de la salsa de tomate que tenías reservada, agrega un poco del “queso”, ahora esparce un poco del pesto y repite todo otra vez hasta terminar con los ingredientes y obtener varias capas.

2. AGREGA el resto de la salsa de tomate al final y hornea por espacio de unos 15 minutos a 250° C. 3. Saca del horno y adorna con hojas de albahaca.

Listo para disfrutar este delicioso y super sano plato!!!

