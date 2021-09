Relojes para niños: Claves para que aprendan a leer la Hora

Las nuevas generaciones de adolescentes ya no ven como necesidad tener en la muñeca un artefacto que indique el horario utilizando unas agujas. Pueden acceder a esa misma información con un simple vistazo a la pantalla del celular. Por esta razón, es común encontrar a chicos de entre 10 y 13 años que no sepan leer la hora. Aquí radica la importancia de los relojes para niños.

Hay muchos motivos y diseños de relojes para niños: con sus personajes animados favoritos, de colores, sumergibles. Es fundamental elegir uno que le sea atractivo para que lo considere como un accesorio o juguete. De esta manera lograremos que sea algo que quieran usar y aprender a interpretarlo.

Tips para enseñar a leer la hora

Aprender la hora es fundamental para que el chico entienda la concepción del tiempo y pueda organizar su rutina, por eso, no dejes de regalarle relojes para niños.

Antes de comenzar con la etapa pedagógica es importante saber cuáles son los tres conceptos básicos que debe tener para poder comprender la información que le brinda el reloj:

Saber contar del 1 al 60. Así se le podrá explicar que el día tiene 24 horas, la hora 60 minutos, el minuto 60 segundos y cómo se va fraccionando el tiempo. Contar de cinco en cinco es clave para leer un reloj analógico. Conocimiento sobre los momentos del día: mañana, tarde y noche. Para que puedan establecer diferencias y relacionarlas con su rutina diaria como puede ser el almuerzo, alguna actividad extracurricular o el horario de tiempo libre.

Una vez verificados estos conceptos básicos es importante tener en cuenta que a la mayoría de los niños no les agradan mucho las matemáticas, salvo que formen parte de un juego. Por esa razón, una de las recomendaciones es hacer que el aprendizaje sea divertido. Hay que hacerse amigo de la creatividad y utilizar aquellos juegos preferidos como herramientas de enseñanza.

Tener un reloj propio

Es importante que las personas que convivan con el niño hagan alusión a la importancia del reloj y de las utilidades en la vida diaria. De esta manera podrán despertar el interés en los más chicos y buscarán relacionar la hora con acciones determinadas. Por ejemplo: si pregunta ¿cuándo vamos a ir al parque? reemplazar la respuesta “en un rato” por “en 15 minutos”. De esta manera y teniendo su reloj propio podrá incorporarlo rápidamente en su día a día.

Incorporar la hora en su rutina

También es importante que tenga conocimiento que las actividades que realiza día a día tienen una organización. Algo útil es colocar una pizarra en la heladera donde puedan ver horarios y días con las distintas tareas o lugares a los que tengan que asistir.

Videos animados sobre la hora

Las redes sociales y las plataformas de streaming ponen a disposición una infinidad de videos educativos para niños acordes a cada edad. Es importante supervisar el contenido que consumen y el tiempo que destinan a estar frente a una pantalla, hechas esas salvedades que vean videos en donde mencionen las distintas formas de leer la hora es más que útil.

Mostrar los minutos de forma clara

Una de las cosas que suelen mostrar más dificultad es entender los minutos entre la “hora en punto” y “la hora y media”. Para hacerlo más fácil de recordar, se pueden colocar cartelitos de cartulina con los minutos que serían en cada número. Por ejemplo: en el 12 iría 00, en el uno corresponde 05 y así sucesivamente.

Dibujar las horas

Otro ejercicio que suele ser muy útil y les resulta divertido a los más chicos es armar relojes de cartulina para que vayan dibujando distintas horas. Realizar juegos para que coloquen la hora correcta en número junto con el reloj analógico dibujado similar al juego de armar parejas. Son maneras didácticas para enseñar algo tan imprescindible como saber en qué momento del día estamos.

En: Salud y Vida Sana