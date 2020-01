Remedios Naturales para Combatir la Acidez Estomacal que funcionan 100 por ciento

Remedios Naturales para Combatir la Acidez Estomacal.

Bicarbonato de sodio

Sus propiedades ayudan a neutralizar los ácidos del estómago, sobre todo cuando existe esa sensación de quemadura producida por el reflujo ácido. Disuelve media cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso con agua y bebe lentamente.

Sábila

El jugo de aloe vera tiene propiedades que ayudan a reducir la inflamación estomacal, lo que puede contribuir al alivio de los síntomas del reflujo ácido. Prepara media taza de agua templada y licua con el aloe.

Jengibre

Protege el estómago al ayudar en el bloqueo del ácido, la eliminación de la bacteria Helicobacter pylori y la prevención de úlceras. Añade tres rodajas de jengibre en dos tazas de agua caliente. Deja reposar por 20 minutos y bebé el té pausadamente.

Frutas para combatir la acidez estomacal de forma natural

Incluye en tu dieta diaria alimentos como los cambures, la lechosa, la piña y el melón. Estas frutas te ayudarán a neutralizar el ardor, favorecer la digestión, calmar las molestias de la acidez y prevenir la aparición de una gastritis.

