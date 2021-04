Para eliminar las estrías existen muchos productos en el mercado , pero también tú puedes eliminarlas de manera natural .

Las marcas son de un color rosado o violeta cuando aparecen, pero con el paso del tiempo van adquiriendo un tono blanquecino y es cuando resultan más difíciles de eliminar. Si eres constante en la aplicación de los siguientes remedios que te proponemos, podrás desvanecerlas y en algunos casos, eliminarlas. 1. Manteca de cacao Esta grasa vegetal tiene un potente efecto hidratante en la piel, ayudando a proteger su elasticidad y favoreciendo la desaparición de algunas cicatrices y estrías. Utiliza la manteca de cacao como crema y aplícala justo en el área a tratar por la mañana y antes de irte a dormir. 2. Aguacate Contiene aceites naturales que mejoran la elasticidad de la piel y eliminan las estrías. Mezcla la pulpa de un aguacate maduro bien machacado con tres cucharadas de aceite de oliva. Aplícalo sobre el área afectada por las estrías y déjalo actuar durante unos 40 minutos aproximadamente. 3. Aceite de uvas El aceite que se extrae de sus semillas es excelente para la regeneración de la piel, el tratamiento de las estrías y para la producción de colágeno y elastina. Humedece un algodón en este aceite y pásalo por el área donde existen estrías antes de irte a dormir. 4. Papas El jugo de las papas contiene vitaminas, minerales y restauradores de la piel.

Frota una rodaja de papa sobre las estrías para que libere su jugo, deja secar y posteriormente enjuágalo. 5. Jugo de limón Otra muy buena opción es el jugo de limón por sus propiedades ácidas. Déjalo actuar 10 minutos sobre y enjuaga con agua tibia. Fuente: Salud180

Remedios para reducir las estrías was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana