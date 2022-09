Remodela Sin Obra: un programa donde aprenderás a reformar tu casa de manera fácil y práctica

Bogotá, septiembre de 2022 –. En esta tercera temporada de Remodela sin obra, Juli Vasile nos demuestra que es posible remodelar un espacio completo sin la necesidad de estar en obra. Su creatividad no tiene límites y en esta serie nos enseña todos sus secretos para remodelar de manera fácil, rápida y de bajo costo. Los episodios de estreno de Remodela sin obra T3 se emiten los lunes y miércoles a las 7:00 pm por Más Chic.

Ideas para remodelar el cuarto, el espacio de trabajo, un monoambiente, el cuarto infantil, Juli enseña a transformar entornos reales, ya que todas las remodelaciones se hicieron por medio de una convocatoria abierta a través de las redes sociales de Más Chic.

Además de su horario los lunes y miércoles, Remodela Sin Obra T3 también se repite los sábados y domingos a las 5:00 pm. El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).

Soni Jiménez Palomo