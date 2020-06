Renunció a Voluntad Popular la dirigente Gaby Arellano

Mediante un comunicado vía redes sociales hizo pública su renuncia a Voluntad Popular la dirigente Gaby Arellano.

«Hoy la forma y el fondo de cómo y dónde se dirige esta organización política está en contra sentido a mi visión, valores y principios», indica la renuncia de Arellano, que publicó en su cuenta de Twitter.

Aseguró que seguirá «firme en la lucha hasta derrocar la narcodictadura».

Desde el exilio en Colombia, la parlamentaria aseveró que no participará en lo que considera un fraude, haciendo referencia a un escenario de elecciones parlamentarias.

El fiscal Tarek William Saab acusó a VP de ser una organización criminal con fines terroristas e instó a que en consecuencia, sea disuelta.

