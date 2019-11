VIDEO: Renunció Evo Morales ante las presiones del pueblo, ejercito y la policía

LA PAZ, BOLIVIA.– Evo Morales, ha anunciado su renuncia este 10 de noviembre tras una escalada de tensión que derivó en una ola de dimisiones en el país sudamericano.

Horas antes, tanto el jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía de Bolivia habían exigido la la renuncia del hoy ex-presidente..

Las fuerzas Armadas de Bolivia se pronunciaron así:

¡CONFIRMADO EVO MORALES RENUNCIÓ!

Estas declaraciones de hace minutos de la Fuerza Armada Boliviana, lo habría precipitado todo. #10Nov pic.twitter.com/b9MoUX2zjf — María Alejandra (@venezuelasos86) November 10, 2019



«Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia de Estado […] con dignidad e identidad del pueblo boliviano», afirmó el ex-mandatario al anunciar su renuncia desde Chimoré, en el departamento de Cochabamba.

«No es ninguna traición. La lucha sigue. Somos pueblo», dijo el saliente jefe de Estado, subrayando el notable nivel de desarrollo alcanzado por el país durante su mandato. «Le digo a las juventudes: sean humanos con los más humildes», añadió.

«El golpe de Estado se ha consumado», aseveró el vicepresidente Álvaro García Linera quién también renunció, pero esta afirmación parece alejarse de la situación real en Bolivia, ya que la presión surgió luego de una declaratoria de fraude en las elecciones donde él (Evo Morales), insistió en participar cuando ya no podía hacerlo de acuerdo a la constitución vigente de ese país.

#URGENTE | Así fue cómo renunció el dictador boliviano Evo Morales tras confirmarse el #Fraude en las pasadas elecciones (Más info en breve en https://t.co/Pf3iLrN9cv) (Video vía @TVVnoticias) #10Nov #Bolivia pic.twitter.com/G6qQP1oehz — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) November 10, 2019

