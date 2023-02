Reportan alrededor de 2300 víctimas hasta el momento por el Terremoto en Turquía y Siria

Reportan alrededor de 2000 víctimas hasta el momento por el Terremoto en Turquía y Siria.

La serie de potentes terremotos que ha sacudido hoy la zona fronteriza entre Turquía y Siria ha dejado, de momento, 1.941 muertos y casi 10.000 heridos en los dos países, y ha derruido miles de edificios.

Al menos 1.121 personas han muerto y otras 7.643 han resultado heridas en Turquía, según el servicio de emergencias de este país, Afad.

Así, el seísmo ha dejado al menos 430 fallecidos y 1.315 heridos en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.

Por otro lado, en la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión opositor del país, y en otras partes de la vecina Alepo que también se escapan al control de Damasco se han contabilizado otras 390 víctimas mortales y unos mil heridos, de acuerdo con el grupo de rescatistas Cascos Blancos.

Estas zonas opositoras son fronterizas con Turquía y se encuentran más cerca del epicentro, por lo que la diferencia en el balance podría deberse a su menor capacidad de coordinar el recuento al no haber una única autoridad gubernamental a cargo de las operaciones de rescate.

Con información de medios locales