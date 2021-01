Reportan aumento de la producción de cereales en Venezuela en 2020

El presidente de la Sociedad, Saúl López, aseguró que, pese a la crisis económica y la falta de financiamiento de la banca pública o privada, el sector privado hiizo esfuerzos para inyectar recursos a los centros de producción agrícola del país. Denunció que, si persiste la escasez de combustible en el campo, habrá pérdidas cuantiosas en 2021

(Caracas,Enero de 2020. Prensa SVIA)

El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos (SVIA),Saúl López, presentó las cifras de producción agroalimentaria en Venezuela en el año 2020 y las perspectivas para 2021, este jueves 14 de enero.

López, informó que en algunos rubros “pudimos constatar que en maíz hubo incremento de la producción. Habíamos estimado que se generarían 280.000 toneladas y en 2020 se produjeron 394.000 toneladas de este cereal. En el resto de los rubros hubo estabilidad en cuanto a la producción. El deterioro de los indicadores de la actividad en el campo venezolano no fue tan acelerado como lo estimábamos; suponíamos que se produciría la mitad de lo hecho en 2019. No obstante, hubo 30% de disminución de la actividad productiva, en líneas generales”.

El ingeniero López explicó que el desempeño del sector fue impactado por la falta de financiamiento de la banca o de entidades públicas al sector primario de la economía, “que debió ser de 25% de la cartera agrícola obligatoria, a nivel crediticio; esto no se ejecutó. Otro factor que incide negativamente en la actividad es el tema del acceso a los insumos como semillas y agroquímicos que recibieron los productores. Fueron de mala calidad y a muy altos costos. La falta de combustible también afectó a las cosechas, muchas se perdieron por falta de gasoli. Los horticultores y fruticultores fueron los más perjudicados por esta carencia en 2020. Para 2021 peligra la zafra de azúcar precisamente por la ausencia de combustible para mover transportación y carga desde y hacia los centros de distribución”.

López alertó que en 2021 puede haber recuperación de entre un 15 y 20% de la producción de cereales, “si hay suficiente gasoil; si hay escasez se afectarían al menos 60.000 hectáreas de la producción agrícola de Venezuela”.

Añadió que el sector privado venezolano está apostando al país y hecho esfuerzos para inyectar recursos propios en el campo nacional. “Es un esfuerzo que apoyamos y que esperamos que siga en 2021”, finalizó López.

