Reportan en el Zulia 97 casos nuevos de Covid-19

El Zulia vuelve a reportar casos de Covid-19. Este lunes 27 de julio los nuevos contagios suman 97 en la región, del total de 525 nuevos casos que se revelaron en Venezuela en las últimas 24 horas.

Así lo especificó Jorge Rodríguez, quien detalló que son 453 casos comunitarios y 72 casos importados, de los cuales 151 están ubicados en el Distrito Capital.

Con estas cifras, Venezuela acumula 16.015 contagios y 146 muertes según las estadísticas aportada por la página covid19.patria.org.ve.

Los casos comunitarios están distribuidos:

151 Distrito Capital

97 Zulia

69 Miranda

44 La Guaira

38 Sucre

16 Mérida

14 Bolívar

8 Falcón

8 Monagas

4 Nueva Esparta

3 Aragua

1 Táchira