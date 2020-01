Reportan primeros casos de infectados con coronavirus en personas que no visitaron China

Los primeros casos de infección de coronavirus 2019-nCoV en personas que no visitaron China se han registrado este 28 de enero en Japón y Alemania.

Caso de Japón

Un conductor de autobús de Japón que transportó recientemente a turistas chinos se ha infectado con el nuevo tipo de coronavirus, informa Kyodo News.

Se trata del primer caso de infección de una persona que no viajó a China que se ha registrado en el país nipón.

El ministro de Salud japonés, Katsunobu Kato, ha precisado que el hombre transportó a principios de enero a dos grupos de turistas provenientes de la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei), donde se inició el brote del nuevo coronavirus.

Con este nuevo caso, actualmente en Japón se encuentan seis personas con el coronavirus, cinco de las cuales fueron diagnosticadas después de visitar China.

Caso de Alemania

La primera persona infectada con el nuevo coronavirus en el país germano es un residente de la ciudad bávara de Starnberg, de acuerdo con el Ministerio de Salud local. Se trata de un varón de 33 años que enfermó después de reunirse con una colega de China que visitó Alemania la semana pasada.

La empleada china, una mujer de Shanghái, «comenzó a sentirse enferma en el vuelo a casa el 23 de enero», ha especificado Andreas Zapf, jefe de la Oficina Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria del estado de Baviera, en una rueda de prensa este martes.

Su colega alemán dio positivo por coronavirus la noche de este lunes y desde entonces se encuentra bajo supervisión médica en una sala de aislamiento. Desde el ministerio han precisado que goza de un «buen estado médico». Por el momento, este caso es el único confirmado de infección con el coronavirus 2019-nCoV en territorio germano.

Reportan primeros casos de infectados con coronavirus en personas que no visitaron China was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos