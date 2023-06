Reporte Semanal del COVID-19, de la OMS del 29/05 al 02/06

A nivel mundial, se informaron casi 2 millones de casos nuevos y más de 12 000 muertes en los últimos 28 días (1 al 28 de mayo de 2023), una disminución del 30 % y 39 %, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores (3 al 30 de abril de 2023). ).

Durante este período de informe de 28 días, 150 de 243 (62 %) países y territorios informaron al menos un caso. La situación es mixta a nivel regional, con aumentos en los casos notificados observados en la Región del Pacífico Occidental y la Región de África, y disminuciones en las muertes en las seis regiones de la OMS.

Hasta el 28 de mayo de 2023, se han notificado más de 767 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes en todo el mundo.

Reporte Semanal del COVID-19 de la OMS del 29/05 al 02/06 was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: