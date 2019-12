República Dominicana solicitará visa a venezolanos a partir del 16/12/19

El gobierno de República Dominicana informó este lunes, que a partir del próximo 16 de diciembre de 2019, a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a esta nación les será requerida una visa expedida, a través de las misiones consulares correspondientes.

Así lo anunció el canciller a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde se detalló que estarán exentos de este requisito, los connacionales que sean titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, y también quienes posean visa estadounidense; visa Schengen, canadiense o británica.

Según la disposición, estas personas podrán ingresar al territorio dominicano sin visa, con el pago de la tarjeta de turista y presentando su documento de viaje, siempre y cuando su visita al país tenga fines turísticos.

La nota publicada en Unión Radio, se detalló que los venezolanos deberán hacer sus peticiones de visado por ante la misión consular competente, presentando los requisitos establecidos por el Mirex, conforme a las diferentes categorías, las cuales están publicadas en el portal web oficial de la Cancillería dominicana, www.mirex.gob.do.

Estos son los requisitos solicitados para solicitar la visa de ingreso a República Dominicana:

– Formulario de Visa.

– Carta de solicitud de visa (Sin Notarizar) suscrita por el beneficiario o su representante, contentiva de nombre, nacionalidad, lugar de residencia, actividad a la cual se dedica, medios económicos con los que cuenta y propósito de viaje al país.

– Una (1) fotografía tamaño 4 x 5 centímetros: de frente y con fondo blanco.

– Pasaporte original: con una vigencia mínima de seis (06) meses.

– Fotocopia legible de la Tarjeta de Residencia (Si aplica).

– Autorización de los padres o tutor (Cuando se trata de un menor de edad y quien solicita no es el padre o la madre).

– Certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) expedido (en fecha inferior a 12 meses de la solicitud) por la autoridad competente (autoridad federal en caso de Estados federados) de los países en los que haya residido en los últimos 5 años, debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

– Carta de Garantía debidamente notariada y certificada por la Procuraduría General de la República o una Póliza de seguro de garantía migratoria internacional que cubra las eventualidades médicas o de otra índole que puedan ocurrir al extranjero mientras dure su estadía en territorio dominicano, además de gastos de repatriación.

– Certificación médica de que el solicitante no posee enfermedades infecto contagiosas.

– Documentos que demuestren solvencia económica.

– Visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas.

– Copia legible de reserva de hotel o Carta de invitación con la información de la dirección y datos generales de la persona que le dará hospedaje en RD.

– Copia legible de reserva de vuelo actualizada a la fecha de su viaje.

República Dominicana solicitará visa a venezolanos a partir del 16/12/19 was last modified: by

En : Trámites