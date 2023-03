Requisitos para solicitar la visa para viajar a Aruba, Bonaire y Curazao desde Venezuela

Requisitos para solicitar la visa de viaje hacia viajar a Aruba, Bonaire y Curazao desde Venezuela

Pasos

A continuación, estos son los pasos que deben seguir los venezolanos para solicitar la visa caribeña:

El pasaporte deberá tener al menos 2 páginas en blanco y 3 meses de vigencia a la fecha de finalización del viaje.

Necesitará dos fotografías tamaño 3,5×4,5 centímetros que cumplan los requisitos que imponen los Países Bajos.

Deberá tener un itinerario de viaje así como una reserva de avión. Se aconseja no comprar un pasaje hasta haber recibido el visado.

Seguro médico internacional por al menos $ 15.000 que cubra a todas las partes caribeñas del Reino.

Solvencia económica. Si va a realizar su estadía en un hotel, necesitará la copia de la reserva y un importe medio de $ 150 a $ 200 por día. Puede demostrarlo con 3 estados bancarios recientes con su nombre.

Si va a visitar familiares o amigos, deberá tener una carta o correo electrónico del que se desprenda que va a alojarse con esa persona, además de un importe medio de $ 100. Puede demostrarlo con 3 estados bancarios recientes con su nombre.

El costo de la visa caribeña está disponible en la página de tarifas de servicios consulares para Venezuela.

No obstante, la Embajada neerlandesa acotó que la persona debe llenar el formulario en la página de los servicios consulares del Reino de los Países Bajos, así como también asegurarse de tener todos los documentos. Además, tendrá que crear un usuario con contraseña, informó Banca y Negocios.

Recomendó también solicitar una cita para la visa a través del servicio VFS – Global, por lo que añadió que esta debería hacerse con 3 meses de antelación.

