Requisitos para solicitar medicamentos de Alto Costo en el IVSS

Fotocopia de la cédula de identidad. Informe médico emitido por el médico tratante. Ficha Farmacéutica para Patologías de alto costo. Un récipe por cada medicamento que requiera. Carta de autorización debidamente firmada con la fotocopia de la cédula de identidad del familiar, igualmente con los menores de edad es necesario consignar partidad de nacimiento y documento de identidad del representante (Madre o Padre).

Notas:

La documentación debe ser original y estar actualizada, sellada y firmada de forma legible por el médico tratante.

Al tener todos los requisitos para solicitar los medicamentos de Alto Costo, listos dirigirse al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, más cercano a su residencia.

CONSULTE AQUÍ EL LISTADO DE FARMACIAS QUE ACEPTAN EL PETRO CÓMO MÉTODO DE PAGO

Requisitos para solicitar medicamentos de Alto Costo en el IVSS was last modified: by

En : Trámites