El increíble rescate de una perrita en el Lago de Maracaibo por jóvenes pescadores, VIDEO

Maracaibo, 25 de Noviembre 2021.

Una perrita que habría caído a aguas del Lago de Maracaibo fue rescatada por un grupo de jóvenes zulianos que estarían realizando faenas de pesca en las cercanías.

Sin pensarlo dos veces remaron hasta donde se encontraba la perrita, y luego de varios intentos pudieron subirla a la canoa desde donde la llevaron hacia la orilla de los que se conoce cómo el Parque La Vereda del Lago.





Ayer el pana Keiver, alias «Ñoño», rescató a una perrita que se encontraba ahogándose en el Lago de Maracaibo. Habrían sido varios los intentos, pero la marea subía y la arrastraba. Ñoño se lanzó a las aguas y una canoa que pasaba le ayudó. 1/2

📸 Asoprofasil

