Rescate Humboldt reporta tres personas en el Ávila el Sábado 28 de Diciembre

CARACAS.- Rescate Caracas y Rescate Humboldt activaron este sábado 28 de diciembre, operativo de rescate para colaborar con los bomberos forestales e Inparques, por el extravío de tres personas en el Parque Nacional, Waraira Repano o mejor conocido como El Ávila.

Según reportan a través de las redes sociales se trata de dos adultos y una niña quienes están extraviados en la montaña.

