Restituido el Servicio de Zelle para Clientes de Wells Fargo en Venezuela. El servicio de transferencias Zelle para los clientes de Wells Fargo en Venezuela fue restituido luego de haber sido suspendido hace casi cuatro meses.

La institución Early Warning Services, dueña de Zelle, envió a sus usuarios de Wells Fargo afectados un correo en el que notificaron que habían actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia, publicó el site especializado en economía Banca y Negocios.

«Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo con términos y condiciones actualizados, y para eliminar la información desactualizada», dice el mensaje.

A principios de junio, Wells Fargo notificó a sus clientes en el país que el servicio iba a ser suspendido a partir del día 26.

En un correo la entidad financiera indicó que el finiquito se basaba en el artículo 28 (b) del contrato de servicio online y la sección 6.B del contrato de servicio de Zelle.

Este último establece que en caso de que el usuario viole alguno de los términos y condiciones del acuerdo por realizar transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su cuenta, el banco podrá suspender o dar por terminado el acceso al servicio de transferencia.

