Resultados 5y6 de La Rinconada del Domingo 09/08/2020

Estos son los ganadores del 5y6 en el Hipódromo La Rinconada

1ra Válida Fascinante(14)

2da Válida Crackprincess(7)

3ra Válida Incondicional(2)

4ta Válida Princesa Zoe(1)

5ta Válida Competente(11)

6ta Válida Olympic Prince(1)

Dividendos del 5y6.

Monto Sellado Bs. 6.031.030.000

hubo 56 cuadros con seis aciertos que pagan

Bs.75.598.813.27

Hubo 1519 cuadros con cinco aciertos que cobran

Bs. 476.447,40.

Loto Hipico Bs. 1.894.137,93.

Dividendos del 5y6 internacional.

Monto Sellado 7.847,80$

Hubo 7 cuados con seis aciertos que pagan

Bs. 1.358,18$

