Resultados 5y6 La Rinconada del Domingo 16/08/2020

Monto Sellado Bs: 5.385.520.000,00

Monto 5y6 Internacional: 7.313,40$

Ganadores:

1ªMy Souling Mate(12)

2ªFire Time(11)

3ªAzzam(7)

4ªRápidas(2)

5ªAvasallante(13)

6ªSiguaraya(9)

Hubo 192 cuadros con seis que cobran

Bs. 11.221.212,65.

Con cinco hubo 3.425 aciertos que se llevan

Bs. 188.689,75.

Loto Hípico Bs. 1.014.525,86.

Dividendos del 5y6 Internacional:

Hubo 7 cuadros con seis que cobran:

630,47$

