Resultados de las Carrera del Hipódromo de Valencia del 20/03/2021.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 92.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Magic Victory (3) 51 Francisco Quevedo 8.775.431,03

2-Queen Of South (10) 53 Y. Serrano —

3-Royal Ascot (8) 51.5 W.Vásquez —

4-Black Beauty (4) 53.5 G.Simancas —

5-Bella Nicole (1) 55 F.Urdaneta —

Entrenador: Aldo Traversa. Div: Ganador Bs. 8.775.431,03. Placé Bs. 1.351.724,14 y 1.293.534,48 Exacta Bs.170.413.793, 10. Trifecta Bs. No hubo. Retirados No hubo.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA. 1.100 Metros. 66

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mia Valentina (4) 53 Cipriano Gil 2.638.362, 07

2-Strength Mya (6) 54.5 I. Pimentel —

3- Guara Mia (1) 54.5 J. Aray —

4- Catleya (3) 53 P. Delgado —

5- Shinkansen (8) 50 J. Lugo Jr. —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 2.638.362,07. Placés Bs. 550.000 y 550.000 Exacta Bs. 2.240.517,4. Trifecta: 1.242.586,21 Bs No hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 65.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Andariego (5) 53 Pey Delgado 1.031.896, 55

2- Dorian Gray (8) 53 E. Betancourt

3- Maximus Fortune (7) 53.5 I. Villalobos

4- Navegante (6) 51 F. Quevedo

5- Williehorton (2) 53 J. Lugo

(2)Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs 1.031.896,55. Places Bs. 900.862,07 y 1.272.844,83 Exacta Bs. 4.581.034,48. Trifecta Bs 1.642.413,79 Retirado 4

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Sweet Rain (4) 54 Jean Carlos Rodríguez 3.228.448,28

2- Black Diva (3) 53 I. Pimentel —

3- Money Secret (2) 51 I. Villalobos —

4- Inspire (9) 53 J.G Hernández —

5- Princess Yovana (7) 52 Y. Torres —

Entrenador: Dotwing Fernandez. Div: Ganador Bs. 3.228.448,28. Placés Bs 1.289.224,14. Y 2.036.637,93. Exacta 29.533.620,69 y Trifecta no hubo .Retirados 10.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 91.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Kingston (4) 53 Ubardo Casique 3.046.551,72

2- Caribbean Gold (9) 53 Jaime Lugo —

3- Sobrador (7) 53.5 I. Pimentel Jr. —

4- Danielrold (6) 54.5 J.C. Rodríguez —

5- Skull Trooper (8) 53,5 D. Acosta —

Entrenador: Miguel Cortez. Div: Ganador Bs. 3.046.551,72. Places Bs. 1.241.810,34 y 2.476.724,14. Exacta Bs. 28.726.724.14. Trifecta Bs. 78.069.827,31 Retirados no hubo.

SEXTA CARRERA CLÁSICO GUSTAVO J SANABRIA- DISTANCIA 2.0 00 Metros. 124.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Afrodita de Padua (2) 55 Jaime Lugo 904.741,38

2-Deslumbrante (4) 56 C. Gil —

3) Srta Macadamia (3) 54 J.C. Rodríguez —

4) Go Sexy Go (9) 54.5 I. Pimentel Jr. —

5) Linda Claudia (5) 54 W. Vásquez. —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 904.741,38. Placés Bs. 1.055.172,41 y 1.031.465,52. Exacta Bs. 2.378.017.24. Trifecta. 3.125.172,41 Retirado 8

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Súper Nonno (13) 53 Francisco Quevedo 1.400.431,03

2- Steinbrenner (12) 53 J.Lugo —

3- New Rocket (11) 53.5 C.Gil —

4- Caribbean Thunder (7) 50 K. Aray —

5) Indian Well (3) 50 J.Lugo Jr. —

Entrenador: Rubén Lanz Div: Ganador Bs. 1.400.431,03. Places Bs. 1.160.775,86 y 1.411.206,96 Exacta 5.392.241,38: Trifecta Bs 31.729.310,34. No Hubo Retirados

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Maverick (5) 50 Jean Carlos Chapire 1.295.689,66

2- Negociada (10) 54.5 C. Gil —

3- My Kissing Mate (13) 51 W. Vásquez —

4- Papa Ronata (1) 51 F. Quevedo —

5-Chikuela (11) 53 L. Sánchez —

Entrenador: Ademar Rodríguez. Div: Ganador Bs. 1.295.689,66. Places Bs. 716.810,34 y 842.672., 41. Exacta 11.999.568,97, Trifecta 2.693.534,48, Retirados no hubo

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 65.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Lagertha (3) 54 Cipriano Gil 2.698.275,86

2- Esmeralda Business (7) 53 I. Pimentel —

3- Gran Maritza Ka (1) 55 F. Quevedo —

4- Princesa Anarita (4) 53 J.Lugo —

5- Star Treck (11) 53 J.C. Rodríguez —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 2.698.275,86. Placés Bs: 1.215.517,24 y 6.587.500,00. Exacta Bs. 54.422.413,79 Trifecta Bs. no hubo. Retirados No hubo

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 94

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Princesa Elisa (7) 55 Jean Carlos Rodríguez 1.193.965,52

2- Kariangel (10) 52.5 W. Vásquez —

3- Money Player (1) 53 F. Quevedo —

4- Sarakiniko (4) 53 J. Aray —

5- Italian Music (5) 52 K. Aray —

Entrenador: Dotwing Fernandez. Div: Ganador Bs. 1.193.965,52. Place Bs. 746.551,72 y 1.280.603,45 .Exacta Bs. 3.417.672,41 Trifecta 1.312.327,52. Retirado no hubo.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 92.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Papá Pedro (10) 54 Francisco Quevedo 605.172,41

2- Il Partigiano (7) 54.5 W. Álvarez —

3- Jota Eme (1) 51 W. Vásquez —

4- Ice Parts (9) 55 K. Aray —

5- Charmander (6) 51.5 F. Urdaneta —

Entrenador: Luis Peraza. Div: Ganador Bs. 605.172,41. Place Bs. 738, 362,07 y 2.443.965,52 .Exacta Bs. 3.174.137,93 Trifecta 5.593.879,31. Retirados 2 y 3.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros.

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Osaka (8) 55 Ivan Pimentel Jr. 3000.000,00

2- Miranda Queen (12) 54 P. Delgado —

3- Bella Dama (1) 53 A. Castellanos —

4- Rosita Lady (2) 56 J. Díaz —

5- Valentina Mia (4) 53 J.G Saballo —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 3000.000,00. Places Bs 2.475.431,03. Y 703.448,28. Exacta Bs. 17.719.827,59.Trifecta 18.650.862,07. Retirados no hubo. Dividendos del 5y6 Monto Sellado Bs. 91.950700.000. Hubo 94 cuadros con seis que cobran Bs 391.293.367,57. Con cinco hubo 2693 aciertos que se llevan Bs. 4.097. 320,46. Loto Hípico Bs. 4.204.310,34. Dividendo 5y6 Internacional Monto $11.602.20. Hubo cuadros con 6 aciertos que cobran $437,59

