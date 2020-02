Resultados de las carreras 5 y 6 en Valencia 14/02/2020

Estos son los ganadores del 5 Y 6 en el hipódromo de Valencia

1ra Válida Dra Sanz (1)

2da Válida El de Paco (3)

3ra Válida Be Happy(6)

4ta Válida El Latigo (5)

5ta Válida Mid Moon(6)

6ta Válida Alquimista (7)

Dividendos del 5y6.

Monto Sellado Bs. 228.892.000.

Hubo 56 cuadros con seis aciertos que cobran

Bs. 1.635.080,78

Hubo 1976 cuadros con cinco aciertos que cobran

Bs. 13.900,33

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. 109”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Yazbeck(2) 52 Ender Graciel 191.844,83

2-Tuki Monton(6) 58 I.Pimentel Jr. —

3-Love And Luck(3) 52,5 V.Rodríguez —

4-Refinado(1) 49 W. Marín —

5-Mardo´s Son(4) 53 E.Véliz

Entrenador: R. Balliache : Ganador Bs.S 191.844,83. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 77”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mama Sayito(5) 49 Maria Alejandra Bruzual 25.077,59

2-Tropiwood(4) 50 J. Moreno —

3-Shooting Star(2) 53 F.Puello —

4-Lionela Samantha(3) 52 T.Quintero —

5-Princess Winner(6) 52 I.Pimentel Jr.

Entrenador: E. Pimentel Div: Ganador Bs. 25.077,59 . . No Hubo Retirados .

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. 114.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Athabasca(1) 53 Albenis Cubillan 18.250,00

2-The Mermaid(5) 53 V.Rodríguez —

3-La de Elvira(2) 52 C.Gil —

4-Barbara Valentina(7) 52 E.Graciel —

5-Pituca(6) 53 A.Andara

Entrenador: J.E. Landinez Div: Ganador Bs. 18.250,00. Retirados Nros 3.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 71”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Dra Sanz(1) 55 Kelvin Perfecto 11.000,00

2-Divertida(6) 52 J.Moreno —

3-Madeira(3) 53 W.Marín —

4-My Little Nuni(2) 56 O.Martínez

5-Venus Parts(7) 53 A.Andara —

Entrenador: José Bladimir Gutiérrez Div: Ganador Bs. 11.000,00. No Hubo Retirados.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 71”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-El de Paco(3) 56 Omer Martínez 15.655,17

2-Impecable(7) 55 K.Perfecto —

3-High Heat(5) 53 Ale.Briceño —

4-My Pretty Dream(2) 52 T.Quintero —

5-El Consagrado(4) 53 E.Graciel

Entrenador: J.Carfunjol Jr.. Div: Ganador Bs. 15.655,17. . No Hubo Retirados.

SEXTA CARREA- DISTANCIA 1.400 Metros. 89”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Be Happy(6) 52 Kelvin Perfecto 16.836,21

2-Karina Mia(5) 54 Y.Rojas —

3-Miss Bicentenaria(7) 56 F.Puello–

4-Migaby Do Baño(2) 52 E. Véliz —

5-Da Moira(4) 52 J.C.Arguell

Entrenador: A.Ortíz . Div: Ganador Bs. 16.836,21 No Hubo Retirados.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. 112”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-El Latigo(5) 52 Osis Martínez 16.198,28

2-King Salvador(6) 51 A.Cubillan —

3-Starring(3) 52 K.Perfecto —

4-El Gran Jei(2) 52 B.Parra —

5-El Gran Bebe(1) 53 I.Pimeltel Jr. —

Entrenador: J.C. De Abreu Div: Ganador Bs. 16.198,28. No Hubo Retirados.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mid Moon(5) 52 J.Moreno 28.293,10

2-Barbara Star(3) 56 A.Herrera —

3-Tramoyera(2) 56 Os.Martínez —

4-Queen Esperanza(1) 56 M.A.González —

5- Marittima(6) 52 Y.León —

Entrenador: R.Pinto .Div: Ganador Bs. 28.293,10 . No Hubo Retirados.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 89”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1–Alquimista (7) 56 Victor Rodríguez 231.318,97

2-Principe Michelle(1) 56 C.Castillo–

3-Lord Hamlet(3) 56 E.Graciel —

4-Giardi Forever(8) 52 W.Marín–

5-Mr Estelar(6) 56 L.Medina —

Entrenador: A.Ortíz .Div: Ganador Bs. 231.318,97. . No Hubo Retirados.

