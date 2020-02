Resultados de las Carreras de La Rinconada 01/02/2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Refucilo(1) 53 Francisco Quevedo 18.762,24

2- Carneige Hall(2) 53 K.Zonett —

3- Cannonball(7) 54 B.Monticelli —

4- Split(6) 52 J.Delgado —

5- Ta Favoravel(4) 52 K.Aray —

Entrenador: Aldo Traversa Div: Ganador Bs. 18.762,24. Placés Bs. 11.086,21 y 31.784,48. Exacta Bs. 49.655,17. Trifecta Bs. 20.676,72. Superfecta Bs. 48.043,10. Retirado Nro. 3

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.200 Metros. 73”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Sixto Ce(4) 52 Wilfred Vásquez 29.560,34

2- Bagatelle(7) 54 A.A.Bellardi —

3- Forest Lake(5) 50 K.Aray —

4- Northern Black(6) 54 F.Catarí —

5- Tiz Macau(2) 52 J.Lugo —

Entrenador: Ademar Piñango Div: Ganador Bs. 29.560,34. Placés Bs. 41.991,38 y 184.137,93. Exacta Bs. 223.965,52. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertada. Retirado Nro. 1

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- La Curandera(7) 51 Cindy Carrero 19.784,41

2- Queen Elorza(6) 52 W.Vásquez —

3- La Gran Aurelia(3) 53 K.Aray —

4- María Zeta(4) 52 F.D.Villalobos —

5- Tomatina(5) 50 M.A.Bruzual —

Entrenador: Reynaldo Yánez. Div: Ganador Bs. 19.784,41. Places Bs. 12.448,28 y 15.612,07. Exacta Bs. 53.116,38. Trifecta Bs. 2.905,17. Superfecta Bs. 29.396,55. Retirados Nros. 1

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Twilight(2) 59 Adrián Castellano 14.344,83

2- Eclipse De Luna(5) 55 W.Vásquez —

3- Abuela Carolina(7) 53 M.A.Bruzual —

4- Thunder Nepal(4) 52 J.Delgado —

5- Lucerito(1) 55 J.Aray —

Entrenador: Ademar Piñango. Div: Ganador Bs. 14.344,83. Places Bs. 11.000,00 y 11.000,00. Exacta Bs. 17.616,38. Trifecta Bs. 11.706,78. Superfecta Bs. 30.482,76. Retirada Nro. 6

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 90”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Sun Cab(2) 54 Jean Carlos Rodríguez 14.431,03

2- Ilustrado(1) 55 I.Pimentel Jr —

3- Grand Music(3) 53 U.Casique —

4- Batalanton(5) 52 C.Carrero —

5- El Catire(4) 52 F.Urdaneta —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 14.431,03. Exacta Bs. 25.594,83

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 83”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Reservado(4) 54 Pey Delgado 32.500,00

2- Power Men(6) 54 J.Herrera —

3- Mero Macho(9) 54 J.Díaz —

4- Kratos(8) 54 K.Perfecto —

5- Double Black(1) 52 R.E.Ibarra —

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs. 32.500. Placés Bs. 25.379,91 y 57.181,03. Exacta Bs. 175.456,90. Trifecta Bs. 42.519,40. Superfecta Bs. 142.281,47. Pool de 4 Bs. 58.007,76.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Contemplada(7) 54 Maikel Rodríguez 24.706,90

2- Money Secret(6) 52 A.Brito —

3- La Rujanera(4) 54 F.Urdaneta —

4- Lozere(2) 55 A.Castellano —

5- Dra Fina(8) 52 R.E.Ibarra —

Entrenador: Reynaldo Yánez. Div: Ganador Bs. 24.706,90. Places Bs. 16.275,86 y 46.655,17. Exacta Bs. 213.706,90. Trifecta Bs. 45.844,83. Superfecta Bs. 45.478,45. Triple Apuesta Bs. 25.893,10. Doble Perfecta Bs. 511.258,62

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Nora Del Cielo(6) 53 Jaime Lugo 13.939,66

2- Guapachera(4) 52 L.Sánchez —

3- Punta Espada(3) 52 K.Aray —

4- Mandragora(2) 52 J.Aray —

5- Porta Gayola(7) 52 J,Herrera —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 13.939,66. Places Bs. 14.387,93 y 112.741,38. Exacta Bs. 354.008,62. Trifecta Bs. 35.974,14. Superfecta Bs. 130.514,22

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Templada(4) 50 Cindy Carrero 14.500,00

2- Atenea(8) 51 F.Quevedo —

3- Capapdocia(7) 56 Fe.Velásquez —

4- The Queen Shot(5) 50 U.Casique —

5- Bugiarda(1) 54 A.Castellano —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 14.500,00. Places Bs. 16.568,97 y 23.232,76. Exacta Bs. 39.495,69.Trifecta Bs. 28.581,90. Superfecta Bs. 179.745,69.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 68”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Bella Flamingo(6) 50 A.Cárdenas 51.000,00

2- Classy Beauty(3) 53 J.Herrera —

3- Auténtica(4) 52 I.Villalobos —

4- Gallipoli(2) 52 A.Chirinos —

5- Awesome Girl(1) 52 N.Ortiz —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 51.000,00. Places Bs. 11.000,00 y 105.747,84. Exacta Bs. 103.043,10.Trifecta Bs. 15.799,57. Superfecta Bs. 105.747,84. Retiradas Nros. 5 y 7

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Ayacucho(9) 53 Jonhatan Aray 20.956,90

2- Tío Joseíto(1) 54 A.Brito —

3- Señor Yovanny(10) 55 A.Chirinos —

4- The Great Pemón(3) 53 J.Delgado —

5- Sambuco(2) 50 F.Quevedo —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 20.956,90. Places Bs. 37.086,21 y 26.000,00. Exacta Bs. 56.176,52.Trifecta Bs. 116.182,36. Superfecta Bs. 607.862,07. Triple Apuesta Bs. 163.622,41. Doble Perfecta Bs. 387.752,39. Pool de 4 Bs. 231.077,59. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 631.748.000,00. Hubo 105 cuadros con seis que cobran Bs. 2.406.796,98. Con cinco hubo 3.258 aciertos que se llevan Bs. 23.268,80. Loto Hípico Bs. 1.049.491,38

Resultados de las Carreras de La Rinconada 01/02/2020 was last modified: by

En : Deportes