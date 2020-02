Resultados de las Carreras de la Rinconada 02/02/2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Smart Horse(1)SUB 54 Jean Carlos Rodríguez 11.034,44

2- Msoro Monty(5)SUB 52 A.Brito —

3- Sobrador(2)BAJ 52 R.Capriles —

4- Casalvieri(4) 52 A.Finol —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 11.034,44. Exacta Bs. 17.801,72.. Retirados Nros. 3 y 6

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.300 Metros. 80”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Manchado Zeta(1) 51 F.D. Villalobos 28.233,76

2- Hispania(7) 53 C.Carrero —

3- Luis Emilio(3) 52 J.Castellano —

4- Almagesto Zore(6) 59 L.Sánchez —

5- Any Given Sunday(6) 56 B.Monticelli —

Entrenador: Danny Pimentel. Div: Ganador Bs. 28.233,76. Placés Bs. 11.000,0 y 22.241,38. Exacta Bs. 42.750,00. Trifecta Bs. 14.829,31. Superfecta Bs. 87.146,55. Retirado Nro. 4

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Príncipe Andrés(1) 52 Jaime Lugo 90.991,38

2- Coco Star(2) 53 A.Castellano —

3- IL Filangieri(7) 52 I.Pimentel Jr —

4- King Fénix(6) 53 R.Capriles —

5- New Savior(3) 53 A.Finol —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 90.991,38. Places Bs. 97.387,93 y 14.887,93. Exacta Bs. 85.456,90. Trifecta Bs. 20.435,45. Superfecta Bs. 65.140,95.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.900 Metros. 119”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- La De Horacio(5) 56 Robert Capriles INV

2- Go Sexy Go(4) 53 J.Lugo 11.000,00

3- Princesa Alexandra(3) 52 I.Pimentel Jr —

4- Zosma Del Valle(2) 52 A.Castellano —

5- La Máquina(6) 52 M.Rodríguez —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Exacta Bs. 2.262,93. Trifecta Bs. 3.100,00.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.900 Metros. 119”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Valrazio(6) 53 Jaime Lugo 64.775,86

2- My Racing Mate(3) 54 R.Capriles —

3- Ilusionista(1) 52 J.C.Rodríguez —

4- Crackstar(4) 53 I.Pimentel Jr —

5- El Gran Perseo(5) 54 A.Castellano —

Entrenador: César Cachazo. Div: Ganador Bs. 64.775,86. Placés Bs. 18.706,90 y 21.551,72. Exacta Bs. 226.517,24. Tercero Bs. 39.731,90

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Skinfaxi(7) 52 Jaime Lugo 46.956,90

2- Otra Efigenia(6) 50 C.Carrero —

3- Isvelia Zeta(9) 50 F.Quevedo —

4- Fabival(8) 52 A.Chirinos —

5- Su Majestad(4) 52 J.Castellano —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 46.956,90. Placés Bs. 28.603,45 y 34.258,62. Exacta Bs. 171.301,72. Trifecta Bs. 80.260,34. Superfecta Bs. 64.508,62. Pool de 4 Bs. 417.196,55.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 85”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Una Pertutti(5) 52 Iván Pimentel Jr 11.000,00

2- Lady Sansa(3) 52 R.Capriles —

3- Valeria Slew(7) 54 A.Brito —

4- Enmantillada(1) 52 P.Delgado —

5- Yely Mia(6) 50 F.D.Villalobos —

Entrenador: Giovanny Alessandrino. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Places Bs. 11.000,00 y 13.456,90. Exacta Bs. 22.637,93. Trifecta Bs. 4.498,71. Superfecta Bs. 5.881,47. Triple Apuesta Bs. 137.801,72. Doble Perfecta Bs. 552.293,10. Retirada Nro. 4

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Forastero(7) 52 Edgardo Arévalo 49.784,48

2- El Ferretero(8) 52 J.Lugo —

3- Ninjara(1) 51 A.Herrera —

4- Estambul(5) 53 M.Rodríguez —

5- Gold Water(3) 52 P.Delgado —

Entrenador: C.Dokmadji. Div: Ganador Bs. 49.784,48. Places Bs. 41.353,45 y 41.034,48. Exacta Bs. 135.418,10. Trifecta Bs. 23.167,67. No Hubo Superfecta Acertada.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. 91”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Long Drive(2) 51 Cindy Carrero 11.000,0

2- Morante(2) 53 J.Herrera —

3- El De Maizmata(7) 52 K.Aray —

4- The Brother(6) 56 E.Arévalo —

5- Russo Man(8) 50 F.Catarí —

Entrenador: Reynaldo Yánez. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Exacta Bs. 13.400,86.Trifecta Bs. 2.896,98. Retirados Nros. 1-4-5

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Amapola(1) 53 Kelvin Aray 22.681,03

2- Princesa Amatista(7) 52 A.Castellano —

3- La Gran Iyao(5) 55 I.Villalobos —

4- Betania(3) 53 J.Moncada —

5- Gran Ferretera(4) 52 J.Lugo —

Entrenador: Tomás Sánchez. Div: Ganador Bs. 22.681,03. Places Bs. 17.956,90 y 37.629,31. Exacta Bs. 123.775,86.Trifecta Bs. 58.965,52. Superfecta Bs. 97.224,14.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Doña Rita(10) 50 María Bruzual 19.318,97

2- Categórica(8)SUB 53 J.Moncada —

3- Intensamente(5)SUB 56 K.Aray —

4- Weapon Secret(3)SUB 53 F.Quevedo —

5- Litle Mariana(2)BAJ 50 J.Díaz —

Entrenador: Paul Valery. Div: Ganador Bs. 19.318,97. Places Bs. 16.603,45 y 24.370,69. Exacta Bs. 68.206,90.Trifecta Bs. 34.959,05. Superfecta Bs. 247.353,45. Triple Apuesta Bs. 20.789,66. Doble Perfecta Bs. 255.899,14. Pool de 4 Bs. 199.510,34. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 1.010.679.000,00. Hubo 462 cuadros con seis que cobran Bs. 875.184,68. Con cinco hubo 9.938 aciertos que se llevan Bs. 12.203,81. Loto Hípico Bs. 1.868.189,66

