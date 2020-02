Resultados de las carreras de La Rinconada 15/02/2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- El Dorado(4) 53 Jonhatan Aray 19.612,07

2- Amor De Padre(2) 54 I.Villalobos —

3- Invictus(5) 52 C.Gil —

4- Kingston(6) 50 K.Perfecto —

5- Sol caribe(3) 53 M.Rodríguez —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 19.612,07. Exacta Bs. 29.630,17. Trifecta Bs. 11.506,19. Retiradas Nros. 1

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.100 Metros. 64”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Dimaggio(5) 53 Robert Capriles 12.043,10

2- Crackspeed(2) 53 I.Pimentel Jr —

3- Skull Trooper(4) 52 F.González Jr —

4- Big Tito(1) 52 J.C. Rodríguez —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 12.043,10. Exacta Bs. 17.935,34. Retirados Nros. 3

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Ajiley(7) 52 Keyner Zonnett 56.870,69

2- SunshineWarrior(5)SUB 53 I.Pimentel Jr —

3- Gatillo(6)SUB 57 A.Brito —

4- Reservado(2)SUB 52 P.Delgado —

5- Cannoniere(3)SUB 52 W.Vásquez —

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs. 56.870,69. Places Bs. 14.939,66 y 34.043,10. Exacta Bs. 742.931,03. Trifecta Bs. 46.655,17. Superfecta Bs. 82.439,66. Retirados Nros. 4.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 65”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Catire Will(6) 53 Jonathan Aray 101.612,07

2- Gran Rigoleto(3) 51 C.Carrero —

3- Gran Moto(4) 53 F.Urdaneta —

4- Estambul(7) 53 M.Rodríguez —

5- Hot Security(1) 53 Fran. Velásquez —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 101.621,07. Places Bs. 11.000,00 y 36.629,31. Exacta Bs. 139.189,66. Trifecta Bs. 80.060,34. No Hubo Superfecta Acertada.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 101”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Princesa Pilar(5) 53 Robert Capriles 16.267,24

2- Reina Gladys(6) 52 C.Gil —

3- Miminapaola(2) 52 J.Lugo —

4- Crackqueen(4) 52 I.Pimentel Jr —

5- Turcotta(3) 53 I.Villalobos —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 16.267,34. Placés Bs. 11.000,00 y 49.224,14. Exacta Bs. 106.469,83. Trifecta Bs. 61.318,97. Superfecta Bs. 43.894,40.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 100”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Bastet(11)SUB 54 Jonathan Aray 27.939,66

2- Black Diva(8)BAJ 52 Fe.Velásquez —

3- Atenea(4) 52 F.Quevedo —

4- Lady Mary(2) 55 E.Arévalo —

5- Bakhar(10) 53 Z.Prieto —

Entrenador: Fernando PArilli. Div: Ganador Bs. 27.939,66. Placés Bs. 24.603,45 y 18.293,10. Exacta Bs. 76.758,62. Trifecta Bs. 17.688,36. Superfecta Bs. 72.764,22. Pool de 4 Bs. 722.086,21. Retiradas Nros. 3-6 y 9

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.00 Metros. 66”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- General Raf(3) 53 Cipriano Gíl 17.939,66

2- Gold Vara(6) 52 J.C.Rodríguez —

3- My First Will(5) 52 J.Aray —

4- Arrow(9) 52 I.Villalobos —

5- Abraham Classic(7) 52 F.González Jr —

Entrenador: José PAdilla. Div: Ganador Bs. 17.939,66. Places Bs. 15.508,62 y 35.577,59. Exacta Bs. 61.495,69. Trifecta Bs. 51.160,78. Superfecta Bs. 197.245,69. Triple Apuesta Bs. 61.574,14. Doble Perfecta Bs. 645.224,14

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Second Illusion(8) 53 Jonathan Aray 27.448,28

2- Pantallera(2) 50 F.Quevedo —

3- Inspire(4) 52 E.Betancourt —

4- Lady Zarina(9) 52 Fran.Velásquez —

5- Veronavle(1) 52 J.C.Rodríguez —

Entrenador: Armando López. Div: Ganador Bs. 27.448,28. Places Bs. 18.905,17 y 33.672,41. Exacta Bs. 39.318,97. Trifecta Bs. 49.688,79. Superfecta Bs. 76.631,47. Retiradas Nros. 3-7

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 99”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- MyGold(1) 54 Klevin Aray 19.060,34

2- Rockera(6) 54 Fran. Velásquez —

3- María Zeta(3) 52 W.Vásquez —

4- Latina Hermosa(7) 51 M.A.Bruzual —

5- Pati Pati(5) 51 J.Moncada —

Entrenador: Gabriel Márquez. Div: Ganador Bs. 19.060,34. Places Bs. 17.767,24 y 12.870,69. Exacta Bs. 25.293,10.Trifecta Bs. 8.716,51. Superfecta Bs. 14.441,81.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- The Power Ful(10) 53 Ramón Eduardo Ibarra 50.043,10

2- Stefale(1) 52 F.Quevedo —

3- Mr Coco(3) 53 E.Arévalo —

4- Griezman(7) 55 A.Brito —

5- Money Strong(8) 50 A.A.Bellardi —

Entrenador: Carlos Guitián. Div: Ganador Bs. 50.043,10. Places Bs. 19.077,59 y 12.094,83. Exacta Bs. 57.012,93.Trifecta Bs. 21.927,16. Superfecta Bs. 27.402,59. Retirados Nros. 4-5 y 6.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Soy De Mariana(10) 54 Jean Carlos Rodríguez 62.379,31

2- Princess Mar(8) 52 I.Pimentel Jr —

3- Princess Fénix(6) 52 A.Siso —

4- Harleyqueen(5) 55 J.J.Gamboa —

5- Auténtica(12) 53 J.G.Hernández —

Entrenador: Danny Pimentel. Div: Ganador Bs. 62.379,31. Places Bs. 21.051,72 y 28.603,45. Exacta Bs. 381.616,38.No Hubo Trifecta Acertada. Superfecta Bs. 3.067.698,28. Triple Apuesta Bs. 181.684,48. Doble Perfecta Bs. 216.775,86. Pool de 4 Bs. 740.758,62. Dividendos del 5y6. Monto Bs. 843.353.000,00. Hubo 124 cuadros con seis que cobran Bs. 2.720.631,48. Con cinco hubo 2.853 aciertos que se llevan Bs. 35.472,26. Loto Hípico Bs. 1.305.500,00

Resultados de las carreras de La Rinconada 15/02/2020 was last modified: by

En : Deportes