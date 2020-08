Resultados de las Carreras de La Rinconada del Domingo 23/08/2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Daddy’s Princess(4) 52 M.Ibarra 165.905,17.

2- Neny Princess(11) 50 F.González Jr. —

3- Nany Paola(13) 53 J.G.Briceño —

4- Harleyquinn(8) 53 J.L.Canelon —

5-Karamelo-QueenRiver(12/7) 53 E.Acacio-L.D.Avila —

Entrenador: Luis Peraza. Div: Ganador Bs. 165.905,17. Placés Bs. 144.267,24 y 181.594,83. Exacta Bs. 962.758,62. No hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.600 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Pantallera(11) 53 Carlos Rojas 72.241,38

2-Isvelia Zeta(5) 54 J.J.Meza —

3-Lady Mary(2) 53 J.Rengifo —

4-Madrina Martha(6) 52,5 I.Pimentel Jr.–

5-Mother Love(1) 53 F.Urdaneta —

Entrenador: Aldo Traversa. Div: Ganador Bs. 72.241,38. Placés Bs. 63.275,86 y 120.275,86. Exacta Bs. 225.431.03. Trifecta Bs. 382.413,79. Superfecta Bs. 640.172,41. Retirado Nro. 4-8-9-10.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Mr Coco(2) 53 Ubardo Cacisque 83.448.28

2- Griezmann(3) 55 C.Gil —

3- Gran Giacomo(5) 52 C.Carrero —

4- El Gran Juan(1) 52 J.G.Briceño —

5- Gran Tornado(7) 53 J.Rengifo —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 83.448.28. Places Bs. 60.732,76 y 189.913,79 Exacta Bs. 301.551.72. Trifecta Bs. 137.129.31. Retirados Nros 10-11.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Princesa Amatista(11) 54 José Gilberto Hernández 157.198,28

2- Queen Denymer(7) 51 W.Vásquez —

3- Betania(10) 50 J.Moncada–

4- Miss Kamila(9) 52 J.C.Mundo —

5- La Generala(4) 52 C.Rojas —

Entrenador: César Pérez. Div: Ganador Bs. 157.198,28. Placés Bs. 78.706,90 y 103.491,38. Exacta Bs. 1.413,362,07.Trifecta Bs. 4.545.775.86. No Hubo Retirados.

CLÁSICO LAVANDERA GRADO II – DISTANCIA 1.800 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Deslumbrante(5) 55 Ciprano Gil 68.534,48

2- Secreta(3) 52,5 Robert Capirles —

3- Princess Gabriela(8) 52 Y.J.Bermúdez —

4- Go Sexy Go(6) 54 I.Pimentel Jr. —

5- Twilight(4) 52 C.M.Sánchez —

Entrenador:Humberto Correia. Div: Ganador Bs. 68.534,48. Places Bs. 55.000,00 y 68.1889,66. Exacta Bs. 241.767,24. Trifecta Bs. 1.217.327.59. No Hubo Retiradas.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

– Ice Parts(9)INV 52 Ismeiro Villalobos 208.017,24

1- Sr Fidel-Gran Tatu(7/8)EMP 51-53,5 C.Carrero-B.Monticelli —

2- Apostillado(13) 52 C.Gil —

3- Notable(6) 52 L.D.Avila —

Entrenador: G.Márquez-E.Gómez. Div: Ganador Bs. 208.017,24. Placés Bs. 118.793,10 y 232,672,41. Exacta Bs. 110.301.72. Trifecta Bs. 4.489.741,38. No Hubo Retirados.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Campo Verde(8) 52 Franklin Gónzalez Jr. 93.103,45

2- Tomsame(3) 53 J.Ledezma —

3- Elysium(4) 49 J.Moncada —

4- King Kong(7) 52 E.Gutíerrez F. —

5- Sushine Warrior(2) 53 K.Perfecto —

Entrenador: I.Galbán. Div: Ganador Bs. 93.103,45. Places Bs. 55.000,00 y 67.155,17. Exacta Bs. 109.913,79. Trifecta Bs. 561.724,14. Retirado Nro 10..

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Miss Funchal(5) 56 Daniel Henández 71.939.66

2- Nothern Lady(3) 52,5 I.Pimentel Jr. —

3- Lady Gaga(13) 49 Fra.Velásquez —

4- La Consentida(11) 51 M.A.Bruzual —

5- Thunder Flame(8) 53 Leo.Méndez —

Entrenador: Renzo Romero. Div: Ganador Bs. 71.939.66. Places Bs. 80.775,86 y 91.465,52. Exacta Bs. 198.491.,38. Trifecta Bs. 559.482.76.Retirada Nro 4.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Magic Reine(11) 55 Antonio Girón 99.181.03

2- Music And Love(7) 53 Dan.Hernández —

3- Brown Widow(3) 52,5 C.Gil —

4- Princess Yovana(10) 49 J.Moncada —

5- La Rujanera(13) 52,5 Fel.Velásquez —

Entrenador: Miguel Mejías. Div: Ganador Bs. 99.181.03. Placés Bs: 76.293,10 y 79.369,55. Exacta Bs. 180.732,76. Trifecta Bs. 203.629,31.No Hubo Retiradas.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- King Alejandro(4) 49 Wilfred Vásquez 349.008,62

2- Añejado(2) 53,5 K. Zonett —

3- Critial Money(14) 54 Fra.Velásquez —

4- Atreyo(7) 52 J.G.Hernández —

5- Super Tornado(1) 51 D.Acosta —

Entrenador: E.Sandoval. Div: Ganador Bs. 349.008,62. Places Bs. 202.931.03 y 130..775,86..Trifecta Bs. 3.968.620,69.Retirado Nro 6.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- My Junior Mate(2) 54 Luis David Avila 119.310,34

2- Hermano Juancho(14) 52,5 M.Rodríguez —

3- Oni David(6) 51 W. Vásquez —

4- Hector el Father(13) 52 J.D.López —

5- Sañila de Oro(9) 53 J.J.Zerpa —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 119.310,34. Places Bs. 75.172,41 y 126.120,69. Exacta Bs. 382.120,69.Trifecta Bs. 275.551,72.Retirado Nro 1. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 5.570.730.000. Hubo 278 cuadros con seis que cobran Bs. 8.016.818,16. Con cinco hubo 6871 aciertos que se llevan Bs. 97.291,16.. Loto Hípico Bs. 634.827,59. . Dividendos del 5y6 Internacional: Monto Sellado 9.707,80$ Hubo 53 cuadros con seis que cobran:110,53$.

Resultados de las Carreras de La Rinconada del Domingo 23/08/2020 was last modified: by

En : Deportes