RESULTADOS DE LAS CARRERAS DE VALENCIA DEL VIERNES 21/02/2020

Resultados de este viernes de las carreras de caballos en el hipodromo de Valencia:

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 76”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Luna Emilia(4) 53 J.Moreno 25.525,86

2- Catira Real(5) 52 R.Gutiérrez —

3- Gran Compañera(6)53 A.Briceño —

4- Marittima(1) 52 Os.Martínez —

5- Little Smile(7) 52 L.A.Medina —

Entrenador: Ricardo Pinto. Div: Ganador Bs. 25.525,86. Placés Bs. 14.068,97 y 17.172,41. Exacta Bs. 17.077,59. Trifecta Bs. 14.185,34. Superfecta Bs. 113.862,07.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.100 Metros. 67”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- HighHeat(6) 55 Kelvin Perfecto 58.922,41

2- Rey Raúl(3) 56 O.Martínez —

3- Hilarante(2) 57 V.Rodríguez —

4- Corazón Valiente(1) 52 F.García —

5- Gran Nieto(5) 54 I.Ruiz —

Entrenador: M.Vivas. Div: Ganador Bs. 58.922,41. Placés Bs. 11.000,00 y 14.474,14. Exacta Bs. 33.340,52. Trifecta Bs. 26.997,84. Superfecta Bs. 7.354,74.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 83”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Bárbara Star(4) 53 A.Andara 18.500,00

2- Glass Container(3) 52 B.Parra —

3- Tune(2) 50 Y.León —

4- Geral Forever(1) 50 K.Perfecto —

5-La Templanza(5) 52 J.C.López —

Entrenador: J.Carfunjol. Div: Ganador Bs. 18.500,00. Placés Bs. 13.025,86 y 24.267,24. Exacta Bs. 44.801,72. Trifecta Bs. 8.431,03. No Hubo Superfecta Acertada.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 68”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Pancho Craft(9) 52 O.Martínez 677.655,17

2- Crissant Boys(5) 50 I.Ruis —

3- Abdjar(6) 59 T.Quintero —

4- De Juan Jr(4) 50 J.Moreno —

5- Montesquieu(2) 54 J.C.López —

Entrenador: G.Lozada. Div: Ganador Bs. 677.655,17. Places Bs. 235.379.31 y 151.810,34. No Hubo Exacta, Trifecta ni Superfecta Acertadas.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Viajera Del Rio(5) 55 Franklin González Jr 11.000,00

2- Miss Bicentenaria(2)55 F.Puello —

3- Pituca(6) 53 J.Céspedes —

4- Reyna Famosa(1) 52 A.Andara —

5- Brera(3) 52 R.Cermeño —

Entrenador: L.Ibarra. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Placés Bs: 11.000,00 y 11.000,00 Exacta Bs. 10.418,10. Trifecta Bs. 846,55. Superfecta Bs. 5.036,64. Triple Apuesta Bs. 353.150,00. Pool de 4 Bs. 708.586,21. No Hubo Doble Perfecta Acertada.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Fast Thunder(6) 53 Y.Rojas 35.939,66

2- Príncipe Raúl(7) 56 A.Cubillán —

3- Cañaveral(1) 56 T.Quintero —

4- Mr Reis(5) 52 F.García —

5- East Bay(4) 56 C.Gil —

Entrenador: E.Caricote. Div: Ganador Bs. 35.939,66. Placés Bs. 27.413,79 y 20.793,10. Exacta Bs. 85.801,72. Trifecta Bs. 794.551,72. Superfecta Bs. 271.103,45.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 70”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Petra Isabel(2) 52 Cipriano Gil 16.000,00

2- Princess Runner(1) 52 F.Puello —

3- Lionela Samantha(3)52 T.Quintero —

4- Black Queen(6) 50 A.Andara —

5- Best Runner(4) 52 F.García —

Entrenador: José Gutiérrez. Div: Ganador Bs. 16.000,00. Places Bs. 54.681,03 y 11.698,28. Exacta Bs. 30.547,41. Trifecta Bs. 15.904,31. Superfecta Bs. 56.275,86.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Alejandra Sofía(8) 53 J.G.Torrealba 454.051,72

2-Carlita(7) 54 C.Gil —

3- Lolimar(4) 50 A.Andara —

4- La De Juniel(3) 50 J.Moreno —

5- Princess Yiyi(2) 55 J.Castellano —

Entrenador: Morris Salswach. Div: Ganador Bs. 454.051,72. Places Bs. 65.310,34 y 22.586,21. Exacta Bs. 1.671.931,03. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertadas.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Fast Folly(7) 53 T.Quintero 88.405,77

2- Bello Zore(3) 52 O.Martínez —

3- Conde De Siruela(8)53 R.Gutiérrez —

4- Zulianos Song(6) 53 C.Gil —

5- Campoleone(10) 50 A.Andara —

Entrenador: J.Solano. Div: Ganador Bs. 88.405,77. Placés Bs. 35.387,93 y 38.551,72. Exacta Bs. 237.612,07. Trifecta Bs. 537.224,14. Superfecta Bs. 750.650,86. Triple Apuesta Bs. 1.299.844,83. Pool de 4 Bs. 2.325.850,00. No Hubo Doble Perfecta Acertada. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 304.032.000,00. No hubo cuadros con seis. Con cinco hubo 30 aciertos que se llevan Bs. 1.410.708,48. Loto Hípico Bs. 5.600.517,24

Resultados 5 y 6 en La Rinconada

Monto Bs: 304.032.000,00

Ganadores:

1ªPancho Craft(9)

2ªViajera Del Rio(5)

3ªFast Thunder(6)

4ªPetra Isabel(2)

5ªAlejandra Sofía(8)

6ªFast Folly(7)

No hubo cuadros con seis.

Con cinco hubo 30 aciertos que se llevan

Bs. 1.410.708,48.

Loto Hípico

Bs. 5.600.517,24

