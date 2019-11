Resultados de las Carreras del 01/11/19 en el Hipódromo de Valencia

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Princesa Valeska(3) 51 Kelvin Perfecto 2718,97.

2-Little Sansa(1) 52 Y. López —

3-The Beautigul Black(5) 52,5 A.Tovar —

4-La Tita(2) 53 C.Sánchez —

5-Gran White Moon(7) 52 J.Arguello —

Entrenador: Ismael Martínez Ganador Bs.S. 2718,97. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Lady Galadriel(6) 52 Alejandro Briceño 2831,03

2-Poderosa(4) 49 J.Silva–

3-Reina Anabella(7) 52 Y.Rojas–

4-Massalia(3) 49 J.Lugo jr. —

5-La Graciosa(2) 57,5 Y.López

Entrenador: J.Carfunjol Jr. Div: Ganador Bs. 2831,03. No Hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Love And Luck(3) 52 Yervis López 45927,59

2-Impecable(6) 52,5 J.López —

3-Abuelo Adib(9) 53 J.Lugo Jr. —

4-Gran Nieto(5) 56 B.Parra —

5-Manuscrito(8) 53 K.Perfecto

Entrenador: A.Curvelo Div: Ganador Bs.S 45927,59. No Hubo Retirados.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Corazón Valiente(4) 53 Fernando J. García 2377,59

2-Huracan Flamingo(3) 49 D.Dellan —

3-Demetrius(5) 52,5 C.Sánchez —

4-Montesquieu(7) 53 R.Gutiérrez

5-Titos(1) 52 O.Guedez —

Entrenador: R.Balliache Div: Ganador Bs. 2377,59. No Hubo Retirados

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Sake(6) 52 Cesar Sánchez 13058,62

2-Classic Arnold(5) 52,5 O.Mártinez–

3-Campoleone(7) 50 A.Andara —

4-Zulianos Song(4) 52 C.Gil —

5-Conde de Siruela(2) 52 N.Ortíz

Entrenador: E.García Div: Ganador Bs.S. 13058,62. No Hubo Retirados.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Princesa Clarisbel(1) 52 Cesar Sánchez 3605,17

2-La de Elvira(7) 53 T.Quintero —

3-Queen Esperanza(6) 53 O.Martínez–

4-Acacia(3) 49 I.Ruiz —

5-Viajera del Rio(4) 52,5 N.Ortiz

Entrenador: E.García Div: Ganador Bs 3605,17. No Hubo Retirados.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Water Ghost(1) 54 T.Quintero 4577,59

2-Lord Hamlet(5) 52 C.J.Castillo —

3-Lolimar(4) 54,5 A.Andara —

4-Lepwinner(2) 52 P.Alvarez —

5-Skin Angel(7) 49 F.González Jr. —

Entrenador: J.Solano Div: Ganador Bs. 4577,59. No Hubo Retirados.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fandoca(5) 51 Yervis López 9763,79

2-Cantinero(2) 50 W.Marín–

3-El De Paco(9) 52,5 O.Martínez —

4-Pituca(3) 54,5 F.J.García —

5-Pubblicita(7) 52 A.Tovar —

Entrenador:E.Pimentel Div: Ganador Bs. 9763,79. No Hubo Retirados.

Dividendos 5 y 6 Hubo cinco cuadros con seis que cobran Bs. 5.963.388,97 y con cinco hubo 225 aciertos que se lleva Bs. 39.755,47.Loto Hipico. Sin Aciertos.

