Resultados de las carreras del 5y6 de la Rinconada del 01/03/2020

Resultados 5 y 6 en La Rinconada

Monto Bs: 1.307.020.000,00

Ganadores:

1ªJovic(10)

2ªLady Slam(8)

3ªAppia(8)

4ªGran Alejandra(7)

5ªMarianna(1)

6ªGran Primavera(7)

Hubo 545 cuadros con seis que cobran

Bs. 959.418,66.

Con cinco hubo 10.301 aciertos que se llevan

Bs. 15.225,94.

Loto Hípico Bs. 422.706,90

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 87”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- The Shot Time(4) 56 Iván Pimentel Jr 11.000,00

2- Semblanza(1) 53 F.Infante —

3- La Ferrari(6) 53 J.G.Briceño —

4- The Great Abril(2) 53 F.Quevedo —

5- Dark Phoenix(7) 53 A.Siso —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 11.000,00. Placés Bs. 11.000,00 y 11.000,00. Exacta Bs. 9.754,31. Trifecta Bs. 1.182,33. Superfecta Bs. 21.785,78.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.300 Metros. 79”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Casalvieri(3) 53 Robert Capriles 33.250,00

2- Amor De Padre(2) 55 I.Viallobos —

3- Invictus(4) 52 C.Gil —

4- Msoro Monty(6) 52 A.Brito —

5- Baby José(1) 53 A.Finol —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 33.250,00. Placés Bs. 11.000,00 y 11.422,41. Exacta Bs. 60.431,03. Trifecta Bs. 22.556,47. Superfecta Bs. 54.568,10. Retirado Nro. 7

TERCeRA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 78”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Aikon (2) 55 Iván Pimentel Jr 18.206,90

2- Golden Green (1) 52 J.G.Hernández —

3- Camuflado (4) 52 R.Capriles —

4- Born To Fly (5) 50 C.Briceño —

5-Running Jet (5) 52 A.Herrera —

Entrenador: Elio Ekmeiro. Div: Ganador Bs. 18.206,90. Placés Bs. 14.137,93 y 68.862,07. Exacta Bs. 59.603,45. Trifecta Bs. 26.753,45. Superfecta Bs. 51.706,90

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Jovic (10) 52 Francisco Urdaneta 13.000,00

2- Youtuber (4) 52 I.Villalobos —

3- Fire Time (5) 52 A.Girón —

4- Ultimatum (2) 52 M.Rodríguez —

5- Gran Weston (9) 50 D.Hernández —

Entrenador: Elio Ekmeiro. Div: Ganador Bs. 13.000,00. Places Bs. 14.293,10 y 15.284,48. Exacta Bs. 16.806,03. Trifecta Bs. 9.821,12. SUperfecta Bs. 9.762,93. Pool de 4 Bs. 31.853,45. Retirados Nros. 6

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Lady Slam(8) 55 Iván Pimentel Jr 16.872,59

2- Fabi Is Back(2) 51 W.Vásquez —

3- Queen Elorza(5) 52 I.Villalobos —

4- La Curandera(3) 50 D.Hernández —

5- Querida Mia(7) 51 K.Aray —

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Div: Ganador Bs. 16.872,59. Placés Bs: 11.000,00 y 37.077,59. Exacta Bs. 27.137,93. Trifecta Bs. 5.771,98. Superfecta Bs. 9.934,91. Doble Perfecta Bs. 28.131,03

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Appia(8) 52 Asnaldo Chirinos 35.344,83

2- Princesa Elisa(7) 54 J.G.Briceño —

3- Nany Paola(4) 53 L.Sánchez —

4- Estrella Morena(2) 53 M.Rodríguez —

5- Loreana(3) 52 A.Herrera —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 35.344,83. Placés Bs. 51.663,79 y 13.215,52. Exacta Bs. 118.650,86. Trifecta Bs. 29.749,14. Superfecta Bs. 29.617,67.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Alejandra(7) 54 Jaime Lugo 27.577,59

2- Grand Situ(4) 54 F.González Jr —

3- Eclipse De Luna(3) 53 W.Vásquez —

4- All Set(8) 51 F.Quevedo —

5- Abuela Carolina(1) 51 M.Bruzual —

Entrenador: Ramiro Caldeira. Div: Ganador Bs. 27.577,59. Places Bs. 22.586,21 y 75.439,66. Exacta Bs. 177.560,34. Trifecta Bs. 128.402,16. Superfecta Bs. 71.001,72.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 81”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Marianna(1) 55 Jean Gregory Briceño 26.922,41

2-Cappadocia(7) 52 W.Vásquez —

3- Money Secret(9) 53 A.Castellano —

4- Luz Pao(8) 52 E.Betancourt —

5- Vodkera(2) 52 J.G.Hernández —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 26.992,41. Places Bs. 23.224,14 y 19.094,83. Exacta Bs. 51.387,93. Trifecta Bs. 35.162,50. Superfecta Bs. 638.366,38. Retirado Nro. 4

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Primavera(7)SUB 52 Francisco Urdaneta 15.491,38

2- Siguaraya(1)BAJ 52 C.Gil —

3- Saneta(3) 53 J.Lugo —

4- Sarakiniko(8) 53 L.Sánchez —

5- Cuñiña Pegasus(4) 50 A.Ibarra —

Entrenador: Reynaldo Yánez. Div: Ganador Bs. 15.491,38. Placés Bs. 19.775,86 y 15.663,79. Exacta Bs. 36.594,83. Trifecta Bs. 17.184,05. Superfecta Bs. 49.376,72. Triple Apuesta Bs. 71.365,52. Pool de 4 Bs. 546.879,31. Doble Perfecta Acertada Bs. 114.402,59. Retirado Nro 6. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 1.307.020.000,00. Hubo 545 cuadros con seis que cobran Bs. 959.418,66. Con cinco hubo 10.301 aciertos que se llevan Bs. 15.225,94. Loto Hípico Bs. 422.706,90

Resultados de las carreras del 5y6 de la Rinconada del 01/03/2020 was last modified: by

