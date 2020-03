Resultados de las carreras del 5y6 en La Rinconada del 29/2/2020

Resultados 5 y 6 en La Rinconada

Monto Bs: 931.307.000,00

Ganadores:

1ªOtra Efigenia(2)

2ªSharapova(2)

3ªMr Distinto(3)

4ªEl Afandi(6)

5ªGran Poseidón(1)

6ªRey Guzzo(3)

Hubo 13 cuadros con seis que cobran

Bs. 28.655.737,93

Con cinco hubo 406 aciertos que se llevan

Bs. 275.263,16.

No Hubo Loto Hípico Acertado.

Resultados de las carreras de la Rinconada

29-02-2020

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Betania(3) 57 Félix Vásquez 25.724,14

2- La Generala(6) 53 K.Aray —

3- Princesa Amatista(1) 53 A.Castellano —

4- Linda Paula(5) 54 J.G.Hernández —

5- Jennybel(2) 50 C.Briceño —

Entrenador: Giovanny Alessandrino. Div: Ganador Bs. 25.724,14. Placés Bs. 11.000,00 y 22.310,34. Exacta Bs. 52.344,83. Trifecta Bs. 5.590,09. Superfecta Bs. 60.765,95.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.300 Metros. 77”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Batalantón(3) 51 Ubardo Casique 66.448,28

2- Ilustrado(2) 54 J.Delgado —

3- Gran Keiber(8) 54 C.Rojas —

4- El Catire(7) 52 D.Hernández —

5- Round Bussines(1) 52 J.Herrera —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 66.448,28. Placés Bs. 61.137,93 y 11.000,00. Exacta Bs. 76.030,17. Trifecta Bs. 53.440,52. No Hubo Superfecta Acertada.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 98”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Deslumbrante(4) 55 Cipriano Gil 18.620,69

2- Srta Mirela(1) 53 R.Capriles —

3- Gran Vanessa(5) 55 F.Urdaneta —

4- Secreta(2) 53 J.G.Briceño —

5-Visionaria(3) 54 J.Lugo —

Entrenador: Humberto Correia. Div: Ganador Bs. 18.620,69. Placés Bs. 11.000,00 y 18.793,10. Exacta Bs. 39.159,48. Trifecta Bs. 9.532,76. Superfecta Bs. 92.849,14

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Otra Efigeni a(2) 50 Ángel Ibarra 28.508,62

2- Yokohama (10) 52 R.Capriles —

3- Princes Gabriela (4) 55 A.Chirinos —

4- Rinascente(8) 52 J.Aray —

5- Bastet(1) 52 L.Sánchez —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 28.508,62. Places Bs. 24.568,97 y 18.698,28. Exacta Bs. 57.448,28 Trifecta Bs. 139.525,86. SUperfecta Bs. 306.500,00. Pool de 4 Bs. 386.090,52.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Sharapova(2) 52 Iván Pimentel Jr 20.301,72

2- Queen Helena(1) 52 C.Gil —

3- Reina Bonita(6) 52 J.Lugo —

4- Valerie Gem(4) 52 F.González Jr —

5- Cañonera Girl(5) 53 A.Siso —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 20.301,72. Placés Bs: 23.732,76 y 104.336,21. Exacta Bs. 263.862,07. Trifecta Bs. 197.094,83. Superfecta Bs. 664.767,24. No Hubo Doble Perfecta Acertada.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Mr Distinto(3) 52 Jean Gregory Briceño 84.879,31

2- Rey Salim(1) 52 J.Herrera —

3- Sinsajo(7) 52 F.Urdaneta —

4- Apostillado(8) 52 A.Herrera —

5- Ajiley(6) 52 K.Zonnett —

Entrenador: Abraham Campos. Div: Ganador Bs. 84.879,31. Placés Bs. 44.879,31 y 78.336,21. Exacta Bs. 976.012,93. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertadas. Triple Apuesta Bs. 1.131.137,93

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- El Afandi(6) 52 Jonhatan Aray 44.965,52

2- Hispania(5) 56 L.Sánchez —

3- Almagesto Zore(7) 52 A.Cárdenas —

4- New Partnership(4) 52 C.Gil —

5- Storm Poet(8) 54 A.Castellanos —

Entrenador: Armando López García. Div: Ganador Bs. 4.965,52. Places Bs. 35.051,72 y 21.387,93. Exacta Bs. 160.314,66. Trifecta Bs. 13.376,29. Superfecta Bs. 141.979,74. Retirados Nros. 1 y 2.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Gran Poseidón(1) Ismerio Villalobos 29.000,00

2-Turco (2) 54 J.Lugo —

3- Noble Prince(9) 50 M.Bruzual —

4- Elysium(5) 55 M.Rodríguez —

5- Chuchu Zeta(6) 52 N.Ortiz —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 29.000,00. Places Bs. 20.870,69 y 13.681,03. Exacta Bs. 50.586,21. Trifecta Bs. 1.974,57. Superfecta Bs. 80.416,81. Retirado Nro. 4

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 78”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Rey Guzzo(3) 53 Francisco Urdaneta 52.112,07

2- Papá Pio(6) 52 D.Hernández —

3- Aaron King(8) 54 A.Girón —

4- Gold Water(4) 54 E.Betancourt —

5- Destination(5) 52 F.Vásquez —

Entrenador: Ramón García. Div: Ganador Bs. 52.112,07. Placés Bs. 21.862,07 y 26.456,90. Exacta Bs. 71.172,41. Trifecta Bs. 63.193,97. Superfecta Bs. 981.074,57. Triple Apuesta Bs. 381.482,76. Pool de 4 Bs. 5.445.846,55. No Hubo Doble Perfecta Acertada. Retirado Nro 10. Dividendos del 5y6. Monto Bs: 931.307.000,00. Hubo 13 cuadros con seis que cobran Bs. 28.655.737,93. Con cinco hubo 406 aciertos que se llevan Bs. 275.263,16. No Hubo Loto Hípico Acertado.

