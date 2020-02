Resultados de las carreras del Hipódromo de Valencia del 07/02/2020

Resultados 5 y 6 en Valencia

Monto Bs: 212.446.000,00

Ganadores:

1ªLord Hamlet(5)

2ªTekken(5)

3ªRaymoncillo(1)

4ªDesert King(7)

5ªMid Moon(5)

6ªSúper Félix(4)

Hubo 244 cuadros con seis que cobran

Bs. 348.410,06

Con cinco hubo 3.503 aciertos que se llevan

Bs. 7.277,62

Loto Hípico

Bs. 1.899.008,62.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. 111”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- King Montón(1) 52 Teide Quintero 21.698,28

2- Sake(6) 52 D.Rojas–

3- Hilarante(4) 53 B.Parra–

4- Manuscrito(2) 54 K.Perfecto–

5- Any Given Sunday(3) 52 J.Vidal–

Entrenador: J.Solano. Div: Ganador Bs. 21.698,28. Placés Bs. 21.163,79 y 19.879,31. Exacta Bs. 34.112,07. Trifecta Bs. 62.137,93. No Hubo Superfecta Acertada.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.000 Metros. 63”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Princesa Karola(4) 55 Teide Quintero 53.603,45

2- Lolimar(2) 50 A.Andara–

3- La De Juniel(1) 50 O.Salcedo–

4- Gran Noticia(5) 50 J.Moreno–

5- Elizamar(6) 54 D.Rojas–

Entrenador: Y.Calderón. Div: Ganador Bs. 53.603,45. Placés Bs. 38.663,79 y 20.025,86. Exacta Bs. 211.896,55. No Hubo Trifecta. Superfecta Bs. 165.586,21

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 83”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Catira Real(4) 50 Kelvin Perfecto 51.853,45

2- My Little Miriam(6) 53 D.Rojas–

3- Viajera Del Rio (2) 54 F.González Jr–

4- Pubblicita (3) 51 Y.Rojas–

5- Barichara(1) 52 R.Gutiérrez–

Entrenador: L.Ibarra. Div: Ganador Bs. 51.853,45. Places Bs. 14.344,83 y 27.629,31. Exacta Bs. 120.064,66. Trifecta Bs. 23.183,19. Superfecta Bs. 51.017,24.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Lord Hamlet(5) 52 Ender Graciel 12.439,66

2- Neuer(7) 55 F.García–

3- Rey Omante(4) 52 L.Medina–

4- Skin Angel(2) 53 D.Rojas–

5- Elocuente(6) 50 J.Torrealba–

Entrenador: J.E Landínez. Div: Ganador Bs. 12.439,66. Places Bs. 11.000,00 y 11.000,00. Exacta Bs. 55.202,59. Trifecta Bs. 69.767,24. Superfecta Bs. 84.896,55.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Tekken(5) 58 R.Gutiérrez 37.422,41

2- Fast Thunder(4) 52 Y.Rojas–

3- My Pretty Dream(1) 55 J.Torealba–

4- Rockolero(6) 56 T.Quintero–

5- Volos(2) 56 J.C.López–

Entrenador: José Gutiérrez. Div: Ganador Bs. 34.422,41. Placés Bs. 11.767,24 y 37.387,93. Exacta Bs. 46.478,45. Trifecta Bs. 7.286,64. Superfecta Bs. 84.293,10. Triple Apuesta Bs. 42.189,66. Doble Perfecta Bs. 90.504,31. Pool de 4 Bs. 243.991,38.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.000 Metros. 64”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Raymoncillo(1) 50 O.Salcedo 12.931,03

2- Citation Raven(5) 55 O.Martínez–

3- De Juan Jr(4) 50 J.Moreno–

4- Don Flaco(6) 51 A.Briceño–

5- Voitajja(3) 55 R.Cermeño–

Entrenador: R.Vásquez. Div: Ganador Bs. 12.931,03. Placés Bs. 11.000,00 y 23.491,38. Exacta Bs. 36.137,93. Trifecta Bs. 81.793,10. No Hubo Superfecta Acertada.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 69”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Desert King(7) 51 Osis Martínez 18.381,97

2- Cervecero(6) 52 L.Medina —

3- The Water Boss(5) 52 A.Cubillán —

4- The Dreamer Angel(3) 52 O.Martínez —

5- Giardi Forever(2) 53 F.García —

Entrenador: R.Vásquez. Div: Ganador Bs. 18.381,97. Places Bs. 11.000,00 y 40.491,38. Exacta Bs. 266.689,66. Trifecta Bs. 48.578,88. No Hubo Superfecta Acertada.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 69”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Mid Moon(5) 54 Ender Graciel 23.431,03

2- Queen esperanza(6) 52 A.Herrera —

3- Florianna(1) 52 F.García —

4- Lindayer(4) 50 J.Torrealba

5- Miss Karola(2) 52 T.Quintero–

Entrenador: Ricardo Pinto. Div: Ganador Bs. 23.431,03. Places Bs. 25.801,72 y 24.275,86. Exacta Bs. 26.318,97. Trifecta Bs. 11.855,60. Superfecta Bs. 130.514,22

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Súper Félix(4)52D.Rojas28.275,86

2- Blazing King(5)52E.Parra–

3- El Rey Samuel(3)52J.C.López–

4- Campoleone(7)53A.Herrera–

5- Fast Folly(6)53T.Quintero–

Entrenador: E.García. Div: Ganador Bs. 28.275,86. Places Bs. 59.844,83 y 22.896,55. Exacta Bs. 1.465.862,17.Trifecta Bs. 317.137,93. Superfecta Bs. 253.465,52. Triple Apuesta Bs. 64.106,90. Pool de 4 Bs. 125.872,41. Doble Perfecta Bs. 124.448,28. Dividendos del 5y6. Monto Bs. 212.446.000,00. Hubo 244 cuadros con seis que cobran Bs. 348.410,06. Con cinco hubo 3.503 aciertos que se llevan Bs. 7.277,62. Loto Hípico Bs. 1.899.008,62.

