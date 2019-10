Resultados de las carreras del viernes 25/10/19 en Valencia

Resultados de las carreras Valencia

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Hermosura(5) 49 O.Salcedo 78868,97

2-Money The Queen(3) 49 O.Guedez —

3-Show Dancer(1) 52 F.J.García —

4-Luna Emilia(7) 49 B.Parra —

5-Nieta Bella(4) 52 J.C.Arguello —

Entrenador: R.Pinto: Ganador Bs.S. 78868,97. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-The Braves(4) 54 Y.López 127425,86

2-El Gran Jei(2) 55 M.Ibarra–

3-El Latigo(5) 53 A.Cubillan–

4-Gran Montañez(3) 52 J.Lugo —

5-El Gran Bebe(1) 52 L.García

Entrenador: A.Curvelo Div: Ganador Bs.S 127425,86 . No Hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Glass Container(9) 53 J.Lugo Jr. 3850,00

2-Ninfa Elena(4) 53 C.M.Sánchez —

3-Elizamar(6) 49 R.Gutiérrez —

4-Carlita(3) 52,5 F.Puello —

5-Tropiwood(8) 54 T.Quintero

Entrenador: J.Carfunjol Jr. Div: Ganador Bs.S 3850,00. No Hubo Retirados.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-My Little Nuni(2) 52 Omer Martínez 9131,03

2-Da Moira(1) 53 J.C.López —

3-Vino Blanco(5) 52 J.Moreno —

4-Pituca(3) 52,5 B.Parra

5-Money Girls(4) 52 O.Guedez —

Entrenador: J.Carfunjol Jr.. Div: Ganador Bs. 9131,03. No Hubo Retirados

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Sra Ornella(6) 52 Fernando José García 2291,38

2-De La Sabana(3) 52 J.Lugo–

3-Braganza(1) 52 J.C.López —

4-Abuela Nancy(2) 52 L.García —

5-Lady Haidy(4) 52 O.Guedez

Entrenador: J.Cisneros Div: Ganador Bs.S. 2291,38. Retirado Nro 5.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Charity Queen(7) 52 Kelvin Perfecto 3712,07

2-Enamorada(1) 49 Y.Rojas —

3-Songcat(5) 49 C.M.Sánchez–

4-Señora Mercedes(8) 49 F.J.García —

5-Virginia Again(4) 49 Y.López

Entrenador: Luis Fontes Div: Ganador Bs 3712,07. No Hubo Retirados.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 83”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Bello Zore(8) 54 Neptali Ortiz 3634,48

2-Corazon Valiente(2) 52 A.J.Villalba —

3-Fast Folly(7) 54,5 T.Quintero —

4-Blazing King(4) 52 B.Parra —

5-Leon Hadassah(5) 49 O.Salcedo —

Entrenador: L.Ibarra Div: Ganador Bs.S 3634,48. No Hubo Retirados.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Rey Raul(5) 56 Omer Martínez 7572,41

2-Prince Humor(3) 52 M.Ibarra–

3-Giardi Forever(10) 52 O.Guedez —

4-Magno Evento(2) 56,5 B.Parra —

5-My Pretty Dream(4) 57,5 N.Ortiz —

Entrenador:J.Canfurjol.Div: Ganador Bs.S 7572,41. No Hubo Retirados.

Dividendos 5 y 6 Hubo 118 cuadros con seis que cobran Bs. 222.446,93 y con cinco hubo 2233 aciertos que se lleva Bs. 3525,38.Loto Hipico. Sin Aciertos.

