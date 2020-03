Resultados de las carreras en el Hipódromo de Valencia del 28/02/2020

Estos son los ganadores del 5 Y 6 en el hipódromo de Valencia

1ra Válida Conde de Siruela(9)

2da Válida Rey Cotua(6)

3ra Válida Fandoca(1)

4ta Válida Beyeler (3)

5ta Válida Thebeautiful Black(1)

6ta Válida Macareo(4)

Dividendos del 5y6.

Monto Sellado Bs. 518.639,000.

Hubo CUATRO cuadros con seis aciertos que cobran

Bs. 82.267.237,93

Hubo 194 cuadros con cinco aciertos que cobran

Bs. 320.807,63.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 68”

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Enamorada(7) 56 D.Rojas 12.077,59

2-Gran Paulina(5) 49 M.A. Bruzual —

3-Catira Real(1) 52 R.Gutiérrez —

4-Mid Moon(6) 52 J.Moreno —

5-Big Star(4) 52 F.González Jr.

Entrenador: E.García : Ganador Bs.S 12.077,59. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. 108”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Lady Galadriel(5) 52 Omer Martínez 11.000,00

2-Diana My Love(3) 52 D.Rojas–

3-My Little Nuni(4) 49 O.Salcedo–

4-Violeta(1) 52 A.Cubillan —

Entrenador: J.Carfunjol Div: Ganador Bs. 11.000,00. Retirados Nro 2.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 91”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Huracan Flamingo(3) 54 Cipriano Gil 13.344,83

2-Citation Raven(1) 55,5 O.Martínez —

3-Abdjar(6) 55 J.Valdez —

4-Mr Julito(4) 52 V.Rodríguez —

5-Rocket Magic(5) 54,5 T.Quintero

Entrenador: M. Naranjo Div: Ganador Bs. 13.344,83. Retirados Nro 2.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 75”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Conde de Siruela(9) 53 Richard Gutiérrez 39.301,72

2-El Gran Bebe(10) 52 D.Rojas —

3-Bello Zore(5) 53 O.Martínez —

4-El Rey Samuel(1) 52,5 O.Guadez

5-Campoleone(2) 53 J.Chacón —

Entrenador: L.Ibarra Div: Ganador Bs. 39.301,72. No Hubo Retirados.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 68”1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Rey Cotua(6) 52 Cipriano Gil 11.629,31

2-Don Gandola(5) 52 Os.Martínez–

3-Autenthic Stone(3) 52 R.Gutiérrez —

4-Tio Cucho(7) 52 F.Puello —

5-Spavento(2) 52 D.Rojas

Entrenador: J.B.Gutiérrez Div: Ganador Bs. 11.629,31. Retirado Nro 4.

SEXTA CARREA- DISTANCIA 1.200 Metros. 76”2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fandoca(1) 52 Y.Rojas 242,052,72

2-Stravos Jet(2) 56 R.Gutiérrez —

3-In Memoriam(7) 56 F.Gozález Jr.–

4-Gran Valec(6) 57 Os.Martínez —

5-Elocuente(3) 52.5 O.Guedez

Entrenador: E.Pimentel . Div: Ganador Bs. 242,052,72. Retirado Nro 9.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Beyeler(3) 53 Richard Gutiérrez 20.327,59

2-La de Elvira(5) 52,5 B.Parra–

3-Mama Sayito(4) 49 M.A.Bruzual—

4-Acacia(1) 51 I.Ruiz —

5-Vino Blanco(2) 54 Os.Martínez —

Entrenador: J.B.Gutiérrez Div: Ganador Bs. 20.327,59. No Hubo Retirados.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 92

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Thebeautiful Black(1) 53 Franklin González Jr. 28.844,83

2-Tropiwood(5) 51 J.Vladez–

3-Bramelia(4) 51 K.Perfecto —

4-Antea(7) 52 R.Cermeño —

5- Legacy Star(2) 52 Os.Matínez —

Entrenador: E.García .Div: Ganador Bs. 28.844,83 . No Hubo Retirados.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros.

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Macareo (4) 56 Josue Moreno 489.836,21

2-Catanzaro(8) 56 K.Perfecto —

3-Alquimista(9) 56 F.González Jr. —

4-My Pretty Dream(10) 52 J.G.Torrealba —

5-Refinado(7) 56 W.Marín —

Entrenador: R.Pinto .Div: Ganador Bs. 489.836,21. Retirados Nros 1-5.

