Resultados de las Carreras en el Hipodromo de Valencia del 29/11/19

Estos son los resultados de este viernes en las carreras realizadas en el Hipodromo de Valencia, estado Carabobo:

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Da Moira(2) 54 Brigido Nieves 4.767,24

2-Money Girls(6) 52 O.Guedez —

3-Pubblicita(7) 53,5 D.Rojas —

4-Vino Blanco(5) 50 Y.León —

5-Beyeler(3) 53 J.C.López–

Entrenador: Alejandro Ortiz : Ganador Bs.S 4.767,24. No Hubo Retirados.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Principe Asnaldo(2) 56 Albenis Cubillan 7.025,86

2-Prince General(1) 52 B.Nieves–

3-Gran Marron(7) 52 H.Morena–

4-Que Barbaro(6) 54 Os.Martínez —

5-Hilarante(5) 52 J.C.López

Entrenador: R.Balliache. Div: Ganador Bs. 7.025,86.No Hubo Retirados.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fast Folly(4) 55 T.Quintero 8.036,21

2-Citation Raven(11) 53 R.Gutiérrez —

3-Voittaja(8) 54,5 E.Graciel —

4-Super Felix(12) 53 Y.López —

5-Leon Hadassah(1) 49 J.Lugo Jr.

Entrenador: A. Curvelo Div: Ganador Bs. 8.036,21 . No Hubo Retirados.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Princesa Mia(3) 49 Y.Rojas 3.762,07

2-Abuela Adela(8) 51 R.Gutiérrez —

3-Hermosura(2) 49 O.Salcedo —

4-Songcat(9) 52 J.C.López

5-Dinamica(5) 49 Y.León —

Entrenador: E.Pimentel Div: Ganador Bs. 3.762,07. No Hubo Retirados.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-El de Paco(6) 51 Osis Martinez 6.410,34

2-Skin Angel(9) 52 Y.López–

3-Neuer(4) 50 W.Marin —

4-Water Ghost(1) 53 T.Quintero —

5-Elocuente(8) 50 D.Dellan.

Entrenador: J.Carfunjol Jr. Div: Ganador Bs. 6.410,34. No Hubo Retirados..

SEXTA CARREA- DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Money Estelar(5) 54 O.Guedez 28.163,79

2-Mid Moon(7) 52 B.Parra —

3-Tune(1) 56 R.Gutiérrez–

4-Miss Karola(3) 52 A.Cubillan —

5-Wonder America(2) 49 Ale.Briceño

Entrenador: Aldo Traversa Div: Ganador Bs 28.163,79. No Hubo Retirados.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros.S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Ninfa Elena(7) 54 Jhonatan Aray 3.806,90

2-Bramelia(9) 49 I.Ruiz–

3-Catira Real(8) 51 R.Gutiérrez–

4-Princesa Karola(5) 54,5 H.Moreno —

5-Elizamar(1) 50 D.Dellan —

Entrenador: E.García Div: Ganador Bs. 3.806,90. No Hubo Retirados.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Don Pietro(2) 52 H.Moreno 16.546,55

2-In Memorian(6) 53 J.C.López–

3-Gran Valec(10) 50 Y.Rojas —

4-Principe Michelle(8) 52 M.A.González —

5-Stavros Jet(12) 52 F.J. García —

Entrenador: R.Balliache .Div: Ganador Bs. 16.546,5548 .No Hubo Retirados.

Dividendos 5 y 6 Monto Sellado Bs. 185.454.500. Hubo 3 cuadros con seis aciertos que cobran Bs. 41.673.735,63. Hubo 106 cuadros con cinco aciertos que se lleva Bs. 209.948,49 .Loto Hipico Sin Aciertos.

