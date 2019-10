Resultados de las carreras en La Rinconada del sábado 25/10/19

Resultados de las carreras La Rinconada

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Royal Road(2) 54 Maikol Ibarra 4534,48

2-Bernini(4) 53,5 J.Aray —

3-White One(6) 50 F.Catari —

4-Señor Yovanny(7) 53,5 J.Herrera —

5-Lion Prince(5) 53,5 Fe.Velásquez —

Entrenador: Ramón García : Ganador Bs.4534,48. Retirados Nro 2.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Rio Takutu(6) 54 Ismerio Villalobos 3231,03

2-Elysium(1) 55 J.G.Hernández–

3-Rey Salim(4) 53 D.Morales–

4-Termoli(3) 52 J.Lugo —

5-Guardian(5) 52 L.D.Avila

Entrenador: Miguel Cortez Div: Ganador Bs.S 3231,03.Retirado Nro 2

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Queen Valentina(4) 55 C.Gil 6206,90

2-Astra(2) 54 F,González Jr- —

3-Lady Sansa(6) 54 I.Pimentel jr. —

4-Princesa Alexandra(3) 54,5 J.G.Briceño —

5-Mother Love(5) 52 E.Arévalo

Entrenador: Abraham Campos Div: Ganador Bs.S 6206,90. No Hubo Retirados.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Mr Guani(5) 52 Franklin Catari 7072,41

2-Kratos(4) 53 K.Perfecto —

3-Final Curve(1) 55 J.Lugo —

4-Power Men(6) 54 J.Herrera

5-El Cantautor(3) 52 Fra.Velásquez —

Entrenador: José Ángel Gudiño. Div: Ganador Bs. 7072,41. No Hubo Retirados

QUINTA CARRERA- DISTANCIA 1.500 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Yely Mia(2) 53 Edgardo Arevalo 3401,72

2-Ojos Bonitos(1) 49 M.A.Bruzual–

3-Semblanza(3) 53,5 D.Delgado —

4-Miss Yoe(4) 52,5 J.G.Saballo —

5-Trufa Blanca(7) 51 Cin.Carrero

Entrenador: Ademar Rodríguez Div: Ganador Bs. 3401,72. No Hubo Retirados

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-All Set(4) 53 Ismerio Villalobos 3826,90

2-Winning Player(6) 54 M.Ibarra —

3-Red Sky(3) 51 A.Bellardi–

4-Autana Tepuy(1) 55 J.G.Briceño —

5-Mis Carrillera(7) 52 K.Perfecto

Entrenador: Dany Pimentel Div: Ganador Bs 3826,90. Retirada Nro 5.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-New Savior(4) 53 F.Urdaneta 8193,10

2-Love And Love(8) 54 A.Brito —

3-Papa Pio(10) 55,5 C.Gil —

4-Talavante(1) 54 J.G.Hernández —

5-Slugger(5) 53 I.Villalobos —

Entrenador: Gabriel Márquez Div: Ganador Bs.S 8193,10. Retirados Nros 6-9

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Specialedition(7) 54,5 Jaime Lugo 2374,14

2-Alberto(6) 52 W.Montero–

3-Matheew Star(4) 54 E.Betancourt —

4-Money Strong(5) 49 Fra.Velásquez–

5-Abuelo Yeye(3) 52 R.E.Ibarra —

Entrenador: Luis Fontes .Div: Ganador Bs. 2374,14.No Hubo Retirados.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Long Drive(7) 55 J.Lugo 5512,07

2-My Forcing Mate(6) 52 Fe. Velásquez —

3-Morante(1) 50 J.G.Hernández —

4-Scooby(5) 54 A.Finol–

5-Unstoppable(4) 52 I.Villalobos —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 5512,07. No Hubo Retirados.

DECIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-La de Valle(1) 54,5 Franklin González Jr. 6.996,55

2-Legendaria(5) 54 C.Gil —

3-Yunjani Again(8) 49 M.A.Bruzual —

4-Recoleta Street(9) 54 M.Ibarra–

5-Loren Zeta(7) 54 J.Aray —

Entrenador: Carlos Alberto Arteaga Div: Ganador Bs.S. 6.996,55. No Hubo Retirados

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Karamelo(7) 54 Jean Gregor Briceño 2562,07

2-Lady Ghost(5) 54,5 I.Pimentel Jr —

3-Awesome Girls(4) 49 F.Catari —

4-Estrella Morena(3) 54,5 M.Rodríguez–

5-Oriana Queen(9) 54 A.Brito —

Entrenador: David Palencia Div: Ganador Bs.S 2562,07. No Hubo Retirados.

DUODÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Gran Pancho(4) 54 Ivan Pimentel Jr 3296,55

2-Shockprof(1) 52 M.Vegas —

3-Talented Runner(3) 54 J.Rengifo —

4-Copper King(11) 53 L.Sánchez–

5-Mr Julian(8) 54 A.Brito. —

Entrenador: Reynaldo Yánez Div: Ganador Bs.S 3296,55. No Hubo Retirados

Estos son los ganadores del 5 Y 6 en el hipódromo La Rinconada

1ra Válida New Savior (4)

2da Válida Specialedition (7)

3ra Válida Long Drive(7)

4ta Válida La de Valle (1)

5ta Válida Karamelo (7)

6ta Válida Gran Pancho (4)

Dividendos del 5y6.

Hubo 118 cuadros con seis aciertos que cobran

Bs. 222.446,93

Hubo 2233 cuadros con cinco aciertos que cobran

Bs. 3.525,38

En : Hipismo