Resultados de las carreras en Valencia del 22/11/19

Resultados de las carreras de Valencia

22-11-2019

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 2.000 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Sra Ornella(4) 52 Fernando García 2.200,00

2- Braganza(2) 52 J.Lugo —

3- La Chipi Elizamar(1) 52 R.Gutiérrez —

4- Geral Forever(3) 52 C.Gil —

Entrenador: J. Cisneros. Div: Ganador Bs. 2.200,00. Exacta Bs. 7.974,14

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA . 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Skin Angel(1) 53 Y.López 55.489,66

2- Jennybel(6) 51 A.Bellardi —

3- Lord Hamlet(2) 55 Y.Rojas —

4- Raymoncillo(4) 53 O.Salcedo —

5- Lepwinner(3) 52 H.Ojeda —

Entrenador: E.García. Div: Ganador Bs. 55.489,66. Places Bs: 26.558,62 y 3.915,52. Exacta Bs. 192.517,24. No Hubo Trifecta ni Superfecta Acertadas. Retirados Nros. 7

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.700 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- King Montón(9) 52 J.Moreno 94.768,97

2- Oro del Mar(6) 57 B.Parra —

3- Yazbeck(1) 56 J.Baliache —

4- IL Dottore(5) 54 O.Martínez —

5- Mister Cotufa(7) 56 T.Quintero —

Entrenador: J.Solano Div: Ganador Bs. 94.768,97. No Hubo Exacta, Trifecta ni Superfecta Acertadas.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Malena Por Siempre(7) 55 Bret Parra 4.517,24

2- Acacia(5) 52 J.G.Hernández —

3- Viajera Del Rio(3) 53 F.J.García —

4- My Little Mirián(8) 52 Y.López —

5- Queen Esperanza(6) 53 I.Villalobos —

Entrenador: Alejandro Ortiz. Div: Ganador Bs. 4.517,24. Placés Bs. 3.860,34 y 3.550,00. Exacta Bs. 17.984,48. Trifecta Bs. 13.971,55. Superfecta Bs. 61.318,97. Pool de 4 Bs. 289.099,14. No Hubo Doble Perfecta ni Triple Apuesta Acertadas.. Retirada Nro. 4.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Corazón Valiente(3) 52 H.Moreno 10.081,03

2- Prince Cavalier(5) 52 F.Puello —

3- Classic Arnold(11) 51 O.Salcedo —

4- Zulianos Song(1) 52 J.C.López —

5- Súper Félix(8) 52 D.Rojas —

Entrenador: R.Balliache. Div: Ganador Bs. 10.081,03. Placés Bs. 6.846,55 y 3.134,48. Exacta Bs. 51.824,14. Trifecta Bs. 76.405,17. No Hubo Superfecta Acertada.. Retirado Nros. 4

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 2.000 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- El Látigo(6) 52 Osis Martínez 19.046,55

2- El Gran Jei(3) 52 B.Parra —

3- El Gran Bebé(3) 52 J.Aray —

4- Starring(2) 52 J.Lugo —

5- The Braves(1) 52 J.G.Hernández —

Entrenador: G.Lozada. Div: Ganador Bs. 19.046,55. Placés Bs. 7.093,10 y 10.701,72. Exacta Bs. 143.512,07. No Hubo Exacta ni Trifecta ni Superfecta Acertadas.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Charity Queen(8) 52 Jaime Lugo Jr 3.179,31

2- GranMercedes(3) 52 O.Guédez —

3- Señora Mercedes(7) 52 F.J.García —

4- Massalia(5) 52 J.C.López —

5- Enamorada(2) 52 D.Rojas —

Entrenador: José Gutiérrez. Div: Ganador Bs. 3.179,31. Places Bs. 2.429,14 y 10.248,28. Exacta Bs. 20.701,72. Trifecta Bs. 9.557,33,. Superfecta Bs. 307.978,45.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. S/T

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Citation Flight(3) 52 Francisco Urdaneta 5.181,21

2- Wichita Kid(9) 52 O.Guédez —

3- Príncipe Raúl(11) 51 O.Martínez —

4- Fast Thunder(4) 52 E.Betancourt —

5- Gran Marrón(7) 53 J.Baliache —

Entrenador: Piar Martínez. Div: Ganador Bs. 5.181,21. Places Bs. 6.856,90 y 4.055,17 Exacta Bs. 35.094,83. Trifecta Bs. 34.646,55. Superfecta Bs. 235.665,09. Triple Apuesta Bs. 69.513,79. Pool de 4 Bs. 617.147,41. Doble Perfecta Bs. 93.215,52. No Hubo cuadros acertados con seis. Con Cinco hubo 54 cuadros que cobran Bs. 327.630,00. No Hubo Loto Hípico Acertado.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Mr Charly(4) 53 Edgardo Arévalo 3.812,07

2- Refucilo(9) 54 C.Gil —

3- Another Call(10) 50 J.Díaz —

4- Ta Favoravel(1) 50 D.Dellán —

5- Cesaraugusto(7) 54 A.Brito —

Entrenador: C.Dokmadji. Div: Ganador Bs. 3.812,07. Placés Bs. 2.615,52 y 4.548,28 Exacta Bs. 13.712,07. Trifecta Bs. 79.623,71. Superfecta Bs. 119.293,10. Retirado Nro. 8

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. 115”3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Princesa Alexandra(1) 55 Jean Gregori Briceño 2.439,66

2- Mother Love(5) 54 I.Pimentel Jr —

3- Pálpito(6) 53 E.Arévalo —

4- Yely Mia(3) 54 C.M.Sánchez —

5- Albamap(8) 52 G.Simancas —

Entrenador: Ademar Rodríguez. Div: Ganador Bs. 2.439,66. Placés Bs. 2.200,00 y 3.801,72. Exacta Bs. 6.337,93. Trifecta Bs. 3.048,28. Superfecta Bs. 12.165,96. Retirada Nro. 2

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 79”4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1- Don Marcial(10) 50 Derrick Dellán 9.848,28

2- Noble Prince(13) 50 M.Bruzual —

3- Final Curve(4) 56 I.Pimentel Jr —

4- Gran Socio(3) 54 J.L.Pérez —

5- Money Green(1) 53 I.Villalobos —

Entrenador: Alberto Salázar. Div: Ganador Bs. 9.848,28. Placés Bs. 5.982,76 y 8.720,69. Exacta Bs. 54.401,72. Trifecta Bs. 199.659,48. Superfecta Bs. 515.603,45. Triple Apuesta Bs. 12.561,21. Pool de 4 Bs. 24.143,10. Doble Perfecta Bs. 114.034,48. Loto Hípico Bs. 42.103,45. Dividendos del 5y6. Monto Bs. 285.695.000,00. Hubo 456 cuadros con seis que cobran Bs. 250.678,61. Con cinco hubo 8.378 aciertos que se llevan Bs. 4.092,08.

Resultados 5 y 6 en Valencia

Ganadores:

1ªKing Montón(9)

2ªMalena Por Siempre(7)

3ªCorazón Valiente(3)

4ªEl Látigo(6)

5ªCharity Queen(8)

6ªCitation Flight(3)

No Hubo cuadros acertados con seis.

Con Cinco hubo 54 cuadros que cobran

Bs. 327.630,00

No Hubo Loto Hípico Acertado.

