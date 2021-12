Retenidos cuatro vehículos en operativos de la GNB-Miranda

Prensa CZGNB-44

Muestra del compromiso de los funcionarios del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), los distintos operativos efectuados durante el fin de semana en la jurisdicción dieron resultados positivos en materia de seguridad ciudadana.

En los puntos de controles realizados por efectivos del Destacamento 444 (D444), acantonados en Higuerote, fueron retenidos cuatro vehículos que presentaron alteración del tanque de combustible, por lo que pasaron a la orden del Ministerio Público.

Adicionalmente, los uniformados al mando del Mayor Alberto Vivas Medina, están realizando la custodia y supervisión de los transeúntes de la Troncal 9, incrementando el patrullaje en horas nocturnas, logrando así reducir los hechos delictivos en la zona.

Igualmente, los centinelas del D444 llevaron a cabo una jornada de recolección de objetos que pueden ser usados para el cierre de vías con fines de alteración del orden público, así como para perpetrar atracos. El dispositivo se efectuó en toda la jurisdicción.

Estos operativos comandados por el General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, vienen a fortalecer la seguridad y paz, destacando la lucha frontal contra los grupos delictivos que pretenden atentar contra la tranquilidad de los mirandinos.

