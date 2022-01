Prensa CZGNB-44

En distintos operativos, efectivos del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), realizaron la retención de tres vehículos por diversas irregularidades.

En el primer procedimiento, efectuando en el punto de control Paparo del municipio Andrés Bello, durante la inspección de personas y vehículos, fue retenido un vehículo, marca Ford, modelo F-350, color azul, placas: A26BX7K, por tener el tanque de combustible modificado, sin los permisos respectivos.

La segunda retención se llevó a cabo, en Playa Pintada del municipio Pedro Gual, cuando los efectivos detectaron la modificación del tanque de gasolina, sin presentar la documentación que avalara su legalidad, del camión marca Hyundai, modelo H-100, color blanco, placas: A63CH2S.

Siguiendo con los dispositivos, en el punto de control Túnel Vegetal del municipio Buroz, en el chequeo de personas y vehículos fue retenido un camión, marca Ford, modelo F-350, placas A56BO9S, color rojo, que al momento de la revisión encontraron que el tanque de gasolina no era el original de la ensambladora y no tenían documentos que avalaran la legalidad de la modificación.

Estos procedimientos se hacen en el marco de los dispositivos preventivos, que se llevan a cabo en toda la región mirandina, por disposición del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, quien tiene como objetivo bajar los índices delictivos y seguir haciendo de Miranda la entidad más segur

Retenidos tres vehículos en operativos de la GNB-Miranda was last modified: by

En: Noticias Nacionales