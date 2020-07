Revelan que el Coronavirus se puede trasmitir a más de 8 metros de distancia, bajo ciertas condiciones que están presentes en un gran número de sitios frecuentados por grandes volúmenes de personas, la trasmisión se hizo efectiva.

Científicos alemanes concluyeron que el coronavirus puede transmitirse a una distancia de más de 8 metros, según un comunicado del Instituto Helmholtz de Enfermedades Infecciosas de Alemania (HZI).

Esta capacidad del virus letal se descubrió durante el brote de coronavirus en la planta procesadora de carne Tönnies en Renania del Norte-Westfalia, ocurrido en mayo y que se saldó con unas 1.500 personas infectadas.

Un estudio conjunto del Instituto Helmholtz, el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (UKE), el Instituto Heinrich-Pette y el Instituto Leibniz de Virología Experimental (HPI), reconstruyó los eventos de transmisión iniciales en mayo de 2020 y sus resultados fueron publicados en la plataforma SSRN.

Se descubrió que el brote fue originado en un solo empleado, y de él se transmitió a varios trabajadores en un radio de más de ocho metros. La transmisión principal tuvo lugar en la sala de deshuese, con fuerte circulación de aire y una temperatura permanente de 10 ºC.

«Nuestros resultados indican que las condiciones dentro de la sala de deshuese de la planta de procesamiento de carne –estos son la baja temperatura, el bajo suministro de aire fresco y la circulación constante de aire a través del sistema de aire acondicionado, junto con el trabajo físico duro–, promovieron la transmisión por aire de partículas de SARS-CoV-2 a grandes distancias», sostuvo el profesor Adam Grundhoff, coautor del estudio y líder del grupo de investigación del Instituto Leibniz de Virología Experimental.

